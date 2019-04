Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav produs in urma unei erori comise de o vatmanița. Doua tramvaie s-au ciocnit la intersecția strazilor Calea Bogdaneștilor cu b-dul Cetații. In urma coliziunii doua persoane au fost ranite și transportate la spital. Totul s-a produs din pricina unei vatmanițe in varsta de 54 de…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut duminica seara, pe DN 2E, in comuna Poieni Solca.La ora 19.20, in timp ce conducea un autoturism, intr-o curba, un tanar de 20 de ani, din comuna Horodnic de Sus, a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar masina sa a patruns pe ...

- Conducatorii auto inconștienți, care aleg sa se așeze pe scaunul de șofer și sa se avante in trafic, chiar daca au consumat bauturi alcoolice, sunt la ordinea zilei. Iar gesturile de inconștiența crasa nu vin doar de la tineri, dar și de la oamenii mai in varsta. Ieri, spre exemplu, doua persoane au…

- O familie din Timiș iși cauta fiica, data disparuta in data de 27 februarie. Maria-Alexandra Strungaru a plecat de la domiciliul sau din localitatea Dolaț in jurul orei 18.00, joia trecuta, și de atunci nu mai este de gasit. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale se afla pe urmele minorei…

- Un francez in varsta de 48 de ani și fetița lui, de numai 3 ani, au fost raniți ușor azi, in urma unui accident rutier petrecut pe raza județului Dambovița. Incidentul a avut loc pe DN71, intre localitațile Moroeni șui Targoviște, a anunțat targovistenews.ro. Din primele cercetari a rezultat ca francezul…

- Un accident cumplit a avut loc, vineri, in localitatea Sacalaz din județul Timiș. O femeie in varsta de 65 de ani a murit, iar un copil in varsta de 5 ani a fost ranit și transportat la spital, dupa ce un șofer nu a acordat prioritate mașinii in care se aflau.

- Accident grav in apropiere de satul Marandeni, raionul Falești.Șoferul unui automobil, marca Ford, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive. Drept urmare, mașina a derapat puternic și s-a rasturnat.Potrivit baltionline.

- Accident grav la Comrat. Un sofer a urcat beat la volan, a derapat de pe sosea și a ajuns cu masina intr-un copac. In urma impactului, 1 pasager a decedat, iar șoferul și un alt pasager au fost raniti.