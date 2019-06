Stiri pe aceeasi tema

- Scandal sangeros iscat dintr-o criza de gelozie, intr-o localitate din Bacau: doi soti, care erau de 20 de ani impreuna, s-au incaierat dupa ce nevasta i-a reprosat barbatului o aventura amoroasa. O ruda sustine ca, in culmea furiei, sotul ar fi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Hermannstadt a caștigat clar prima manșa a barajului pentru ramanerea in Liga 1, 2-0 pe terenul Universitații Cluj, deși bookmakerii vedeau favorita in tur gruparea din liga secunda, scrie GSP. Returul are loc la Sibiu, pe 12 iunie, de la ora 18:00. „Știam ca va fi o partida dificila. Nici noi, nici…

- Alianța 2020 a obținut locul 3 in județul Bacau, dupa PSD și PNL, adunand puțin sub 20% din voturi, sub media naționala, insa a caștigat detașat in municipiul Bacau, adunand peste 30% din sufragii. Deputatul USR, Lucian Stanciu-Viziteu, președintele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Suparata ca soțul ei iși jelea prea intens fosta nevasta, moarta acum cațiva ani, o femeie din Vaslui și-a luat partenerul la bataie. Și vorbim despre o bataie serioasa, in urma careia omul a ajuns la spital cu mai multe rani grave.

- Etapa cu numarul 4 din Play-out-ul Ligii Zimbrilor, ii aduce din nou fata in fata pe handbalistii de la CS Minaur si CS HC Buzau. Confruntarea dintre cele doua echipe va avea loc joi, 2 mai, ora 18:00 la Sala sporturilor Lascar Pana din Baia Mare si va fi arbitrata de cuplul N.Costache(B)/A.Vasile(PH),…

- Cinci barbați din Sarata au fost reținuți duminica, dupa ce cu o zi inainte au fost implicați intr-o bataie. Scandalul a izbucnit din cauza ca un barbat a palmuit doua tinere. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au intervenit sambata 13 aprilie, ca urmare a unui scandal iscat intre mai multe…

- Timp de cinci zile, 350 de sportivi ce au reprezentat 64 de cluburi din țara au luptat pentru medalii la Campionatul Național de Natație open pentru seniori, tineret și juniori. La competiția ce a avut loc la Bacau au concurat și cinci inotatori suceveni: Antonia Nițu, Maria Verciuc, Daria Lucan, ...

- Klaus Iohannis l-a luat la ținta pe noul ministrul al Transporturilor, Razvan Cuc! Președintele l-a taxat pe acesta, dupa ce in ziua celebrului protest național #șieu, ministrul s-a dus la Bacau unde a anunțat ca au inceput lucrarile la Autostrada Moldovei. Numai ca ceea ce a inceput vinerea, s-a…