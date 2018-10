Stiri pe aceeasi tema

- Joi a decolat din Singapore un avion Airbus care stabileșre recordul pentru cea mai lunga cursa de linie: 18 ore intre Singapore și Newark, pentru 16.700 km. Zborul inaugural, cu 175 de persoane la bord a durat mai puțin decat era preconizat. Biletele costa de la aproximativ 1.000 de euro dus-intors…

- Cel mai lung zbor comercial dureaza 19 ore si va conecta Singapore de Statele Unite printr-un zbor direct intre orasele Changi si New York. Acesta va fi realizat cu ajutorul noului avion Airbus A350-900 ULR (Ultra Long-Range), care poate zbura incontinuu...

- New York-ul a depasit Londra ca cel mai atractiv centru financiar din lume, in urma deciziei Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana, care determina transferul locurilor de munca din City in alte orase europene, pentru a pastra accesul pe piata unica, potrivit unui sondaj citat de CNBC. Marea…

- New York-ul s-a plasat pe primul loc, urmat de Londra, Hong Kong si Singapore, in indicele centrelor financiare globale Z/Yen, care ia in considerare 100 de centre, evaluate in functie de factori precum infrastructura si accesul la angajati performanti. Scorul Londrei a scazut cu 8 puncte comparativ…

- Orasul american New York a depasit Londra in topul celor mai atractive centre financiare, a aratat un sondaj citat de agentia Reuters. Schimbarea de situatie se datoreaza deciziei Marii Britanii de parasi Uniunea Europeana, iar unele banci isi muta operatiunile din Londra. Brexit presupune…

- Aproximativ 3.000 de persoane au fost evacuate de la statuia Libertatii luni, dupa un inceput de incendiu pe un santier de constructii, au anuntat pompierii newyorkezi, relateaza AFP conform News.ro . Insula pe care se afla statuia, vizitata in acest sezon de mii de turisti zilnic, a fost evacuata timp…

- Avionul privat al rapperului american Post Malone a fost fortat sa faca o aterizare de urgenta marti la New York, dupa ce doua dintre anvelopele sale au explodat la decolare, informeaza AFP si DPA. Avionul, un Gulfstream G-IV, plecase spre Londra la ora locala 10:50 (14.50 GMT) de pe Teterboro (New…

- Echipa Malaxa din București reprezinta anul acesta Romania la Competiția F1 in Schools, singura competiție internaționala multidisciplinara susținuta de comunitatea de Formula 1 și partenerii sai. Provocarea principala a competiției o reprezinta proiectarea și realizarea unei mașini de curse de tipul…