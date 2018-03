Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Gretcu (57 de ani) a dat umorul pe vin. S-a facut somelier. Sunt domenii care n-au mare lucru in comun, dar asa a fost Cristian Gretcu inca din copilarie, un om interesat de toate: si de sport, si de chimie, si de teatru, si de mecanica, si de literatura.

- Am mai scris o data despre cartea “Lumea secreta a nomenclaturii. Amintiri, dezvaluiri, portrete”, de Vladimir Tismaneanu. Amerikanski Volodea ar fi dulce foc, daca n-ar fi imbarligator si nu le-ar intoarce pe toate in favoarea lui. Ce face el se cheama bagabonteala intelectuala. Ana Pauker, de pilda,…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca, in cazul – foarte probabil - in care presedintele Iohannis va refuza revocarea sefei DNA, PSD a pregatit deja o sesizare catre CCR. Sectia de procurori a CSM a trimis vineri la Cotroceni motivarea avizului negativ pentru revocarea Laurei Codruta Kovesi.…

- Ioana Tiriac a fost in prim-planul unui fashion show caritabil, coordonat de Alin Galatescu. Ion Tiriac si fiica sa, Ioana Ioana Tiriac, secondata de fiica Ritei Muresan, Gloria Muresan, a fost unul dintre principalii organizatori ai unui eveniment spectaculos ce a imbinat moda cu caritatea, Bucharest…

- Fostul premier Victor Ponta a povestit, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, despre intalnirea de la Cornu, dupa ce Liviu Dragnea a spus in urma cu cateva zile ca Ponta ar fi format guvernul impreuna cu șeful de atunci al SRI, George Maior. Fostul premier a negat din nou informațiile și a adaugat…

- Medic si pedagog italian care a pus la punct o metoda ce-i poarta numele pentru dezvoltarea armonioasa si educatia copiilor si care a fost adoptata de scoli din întreaga lume, Maria Montessori a realizat câteva reguli si pentru parinti. Sfaturile sunt simple, dar…

- Maria Nicolaescu din Campulung, Argeș, ne relateaza ca unii locatari au astupat, ilegal, gurile de aerisire de la subsolul blocului, afectand grav fundația imobilului și ne intreaba cine trebuie sa raspunda pentru asta. RASPUNS: Adevarul este ca gurile de aerisire de la subsol au rolul lor si sunt prevazute…

- Fondatorul platformei de crowdfunding caritate.md, Alexandru Rusnac, a dat buzna in platoul TV8 chiar in timpul emisiunii Politica cu Natalia Morari, ce se desfasura in direct in seara de miercuri, 21 februarie, informeaza tv8.md, citat de Adevarul.

- Nu m-am avut niciodata in termeni cordiali cu puternicii zilei. Anul 89 a insemnat și eliberarea de cenzura a scriitorului și ziaristului care sunt. Primul meu razboi a fost cu Ion Iliescu. Lung, urat, atunci cand mi-a taiat acreditarea, mie și redactorilor AMPress, pentru o știre reala, la Cotroceni.…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a criticat posturile Antena 3 si Romania TV, care au difuzat o stire falsa despre un presupus proces in care ar fi fost implicat. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, a scris, ironic, Ion Iliescu, pe blog. In urma cu cateva zile, Nina Iliescu, sotia fostului…

- Pavel Ster, un roman in varsta de 51 de ani, stabilit in California, Statele Unite, de la varsta de patru ani, este sosia lui Bono, celebrul solist al trupei U2 si a urcat pe scena in prima editie a noului sezon „Romanii au talent“.

- „L-a adus pe Tudorel Toader din vacanta din Japonia ca sa spuna ca mai vedem joia viitoare, a dat fuga la Cotroceni, ascuns in fustele Vioricai Dancila, sa se roage - degeaba - de Iohannis, a convocat CEX al PSD sa puna presiune, dar nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi - si acum o sa ne spuna…

- Nina Iliescu a fost, poate, cea mai discreta fosta prima doamna a Romaniei. A preferat, pe durata mandatelor la Cotroceni ale partenerului sau de viața, sa stea departe de ochii lumii. De altfel, dupa ce Ion Iliescu a devenit președinte al Romaniei, Nina Iliescu, care nu a avut copii, dar a avut trei…

- Soția fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, Nina, a lucrat intr-un domeniu mai degraba destinat barbaților. Nina Iliescu a fost, poate, cea mai discreta fosta prima doamna a Romaniei. Soția fostului președinte Ion Iliescu a preferat, pe durata mandatelor la Cotroceni ale partenerului sau de…

- Invitat sa participe la show-ul „Ferma vedetelor”, Andrei Duban sustine ca a facut fata provocarilor, mai ales ca alaturi i-a fost si sotia, Gratiela, insa psihic i-a fost aproape imposibila ruptura de Armin. Andrei Duban s-a despartit pentru cateva saptamani de fiul lui. Desi initial s-a bucurat ca…

- Presedintele comunistilor, Vladimir Voronin, confirma ca Traian Basescu i-a propus unirea cu Romania, pe cand ambii erau sefi de state. Mai mult, fostul lider de la Cotroceni l-ar fi asigurat pe pe acesta ca il va ajuta sa devina si presedinte al Romaniei Mari. Voronin sutine ca a refuzat oferta lui…

- Amprenta pe care simțim ca ne-o lasam asupra lumii e unul dintre cele mai importante lucruri care ne fac sa ne simțim bine la un loc de munca. Mai mult, ne face sa ne simțim fericiți. O spun cercetatorii și studiile lor. Dar cum se explica asta și cui se aplica? Ei bine, veți fi surprinși. Nu conteaza…

- Iata 6 mituri care va impiedica sa aveti rezultatele dorite. Este foarte important sa le cititi si sa va asigurati ca nu veti mai repeta greseala de a le crede adevarate. Cura de slabire # 1. Cu cat mai mai multe exercitii fizice cu atat mai bine Stii foarte bine ca nimic nu este mai…

- Pipotele sau inimile de pasare pot fi considerate printre cele mai sanatoase organe, dar nu stiu cum se face ca multi nu le consuma. Adevarul este ca sunt delicioase, satioase si destul de accesibile ca pret, asa ca nu ar fi o problema sa le includem mai des in alimentatie. Realitatea este ca aduc beneficii…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformate cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi, dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu…

- Invitat la emisiunea "Star Matinal" de la Antena Stars, Florin Condurateanu a incercat sa spuna adevarul despre starea de sanatate a Ionelei Prodan, dar a fost oprit de realizatori. Cand a inceput sa vorbeasca despre cauzele care au dus la aceasta stare de sanatate precara a Ionelei Prodan, intrarea…

- Târâș-grapiș, așa s-a mișcat România timp de 28 de ani. În coada plutonului. Iar la putere au fost și Stânga și Dreapta. Cel mai mult Stânga. Ciuma Roșie, cum îi spun protestatarii. Dar și partidele de Dreapta au condus. Și din Parlament, și din Palatul Victoria,…

- Papa Francisc a coborat din papamobilul care strabatea strazile localitatii chiliene Iquique, in ultima sa vizita in Chile, pentru a se informa despre starea de sanatate a unei politiste din dispozitivul calare, ce asigura paza traseului si care fusese aruncata din sa la trecerea vehiculului sau,…

- Chiar daca se știa ca sufera de diabet, nimeni nu se aștepta ca politicianul sa moara atat de repede, mai ales ca o astfel de boala poate fi ținuta in frau cu un stil de viața sanatos și cu un anumit regim. Invitat la interviurile DC News, academicianul Mircea Ifrim a spus ce greșeala a facut…

- Echipajul medical responsabil de dispeceratul de urgenta au o treaba dificila de facut- trebuie sa ii linisteasca pe apelanti in timp ce se ocupa de adresarea intrebarilor esentiale, care ar putea salva viata pacientului. Aceasta munca grea va primi ajutoare din partea inteligentei artificiale, scrie …

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier, dupa ce Mihai Tudose fost fortat de partid sa demisioneze. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul“ ca cele mai mari sanse pentru Palatul Victoria le are ministrul Apararii, Mihai Fifor, unul dintre oamenii…

- Gata, au aproape au trecut toate sarbatorile de iarna, daca e sa luam in calcul faptul ca in aceasta noapte este sarbatorit Revelionul pe stil vechi, iar scuzele cand vine vorba de lupta impotriva kilogramelor nu isi mai au locul. De altfel, va propunem un regim care va ajuta sa slabiti sanatos: dieta…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la cererea exprimata de Victor Alistar in cadrul CSM, de a se scoate la iveala…

- Invitat marți seara la emisiunea „Romania 9”, difuzata de TVR și moderata de Ionuț Cristache, „facatorul” de ziare Ion Cristoiu a realizat o radiografie a presei romanești post-decembriste. Despre vizitele neprevazute ale președintelui Emil Constantinescu la redacția Evenimentului zilei, despre relația…

- Despre starea de sanatate a fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, s-au facut numeroase speculații. Acum s-a aflat cum se simte acesta de fapt. Ion Iliescu n-a mai aparut așa de des in public in ultima perioada de timp, așa cum o facea inainte. La parada de 1 decembrie de anul trecut, Ion Iliescu…

- Fotbalistul echipei FC Viitorul, Bogdan Tiru, a declarat, duminica seara, ca el si colegii sai il asteapta cu drag pe Ianis Hagi, care a revenit din Italia."Ianis, daca va veni, il asteptam cu drag. Este un jucator foarte bun si ne va ajuta cu siguranta", a spus Tiru, potrivit News.ro.…

- Aflat sub amenințarea anilor de inchisoare, fostul șef al Securitații vorbește despre diversiunea și ”teroriștii” care au tras la Revoluție dupa 22 decembrie 1989. Madalin Hodor precizeaza ca documentul reprezinta una dintre cele mai importante marturii, daca nu cea mai importanta, a existenței,…

- "Azi dimineata in zori s-a stins din viata colegul meu de liceu, colaboratorul meu de la Senat si prietenul meu Andrei Alexandru. Era un om puternic, cu convingeri solide asa cum putini oameni mai intalnesti azi.Dar din pacate pentru el si pentru cei apropiati lui nu a reusit sa invinga…

- Dr. Quinn: Opt alimente care combat insomniile Insomniile pot fi un adevarat coșmar. Nimic nu este mai neplacut decat sa stai in pat, cu ochii deschiși, sa asculți liniștea care s-a așternut in casa și in cartier, sa știi ca majoritatea celorlalți viseaza, iar tu te chinui cumplit. Te gândești…

- Autostrada gata langa Turda, dar nu se circula pe ea FOTO Este vorba de tronsonul 4 al autostrazii Sebes-Turda, de 16,3 km, dintre Turda si localitatea Decea. Asociatia Pro Infrastructura a publicat pe pagina de Facebook mai multe fotografii facute în ajun de Craciun dar si o întrebare…

- Fimele care au avut cele mai mari incasari in 2017 Trei dintre lungmetrajele lansate la nivel mondial anul acesta au depasit cifra de 1 miliard de dolari incasari la nivel global, cu „The Beauty and The Beast” pe primul loc. Filmele cu cele mai mari încasari, la nivel global, pe 2017:…

- NEWS ALERT Accident spectaculos langa Cluj Accidentul a avut loc marti dimineata in comuna clujeana Gilau, pe drumul european Cluj - Oradea. "Accidentul s-a produs în jurul orei 7 si 24 de minute. Un conducator auto care se se deplasa pe ruta Cluj-Huedin, din cauza neadaptarii vitezei la…

- Dr. Quinn: Cumpatare de sarbatori! Mancatul excesiv și lipsa de mișcare fizica pot duce la dezechilibre grave in organism. Perioada sarbatorilor de iarna este una foarte grea. Și nu ne referim doar la toata vânzoleala care o însoțește - goana dupa cadouri, vizite, prepararea bucatelor…

- In 2018 va fi mai rau in Romania - sondaj IRES Aproape doua treimi dintre romani cred ca lucrurile merg intr-o directie gresita la noi in tara! Sunt datele care reies dintr-un sondaj realizat de IRES. O alta concluzie a studiului este ca aproape jumatate dintre romani se asteapta ca anul viitor sa fie…

- Intr-un interviu acordat Romania TV, Gigi Becali a a vorbit despre credința in Hristos și perioada din inchisoare, facand o declarație neașteptata despre fostul președinte, Traian Basescu.Dezvaluiri EXPLOZIVE: Cine l-a facut intangibil timp de 14 ani pe medicul Mihai Lucan: 'Am trimis in 2004…

- Circa 14 ani au trecut de la prima sesizare privind activitatea ilegala a medicului clujean Mihai Lucan, fostul sef al Institutului de Transplant Renal, si pana la inceperea urmaririi penale. Emanuel Ungureanu, clujeanul de la care a pornit „dosarul Lucan”, povesteste pentru „Adevarul” cum functiona…

