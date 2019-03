“Șoselele morţii”. Cum arată cel mai PERICULOS drum din România Pentru al treilea an la rand, cea mai periculoasa sosea din Romania a fost Drumul National 1. Aici, anul trecut au avut loc 587 de accidente in care au murit 80 de oameni. Este urmat de DN2, care pleaca din Capitala si strabate Moldova. Pe acest drum, 89 de persoane au pierit anul trecut, in 491 de accidente. Topul este incheiat de soseaua dintre Bucuresti si vestul tarii, DN6. Aici, intr-un singur an au avut loc 409 tragedii in urma carora 66 de persoane si-au pierdut viata. Mergem in nordul Capitalei, pe cel mai aglomerat drum din tara. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

