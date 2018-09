"Soselele groazei" unde s-au produs accidentele rutiere grave din ultimele luni

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 18 septembrie 2018, se desfașoara, la nivel european, proiectul Edward. Acesta este un proiect care vizeaza siguranța rutiera, susținut de Comisia Europeana, în care este parte și Poliția Româna.Proiectul își propune ca ziua de 19 septembrie sa devina Ziua…

- Peste 300 de accidente rutiere s-au petrecut in prima jumatate a acestui an in judetul Bistrita-Nasaud, in crestere fata de perioada similara a anului trecut. Dintre acestea, circa 40% au fost raportate ca fiind accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 14 persoane și ranirea grava a altor 124…

- In zilele de duminica se petrec cele mai multe accidente rutiere, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. Bilanțul realizat pentru primele șase luni ale acestui an arata ca in aceasta zi au avut loc șapte accidente grave, soldate cu un mort și șapte raniți. Conform…

- Dupa o jumatate de an in care numarul accidentelor grave contabilizate de Politia Rutiera pe drumurile din judetul Buzau au scazut cu jumatate fata de aceeasi perioada din anul trecut, iar numarul decedatilor a scazut de la 19 la 17, in nicio luna de zile trei oameni si-au pierdut viata in evenimente…

- Un tanar de 24 de ani a fost retinut, marti, de politistii din Botosani, sub acuzatia de ucidere din culpa, dupa ce a produs un accident mortal, el aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Maria Carp. Potrivit sursei…

- Cel de-al doilea post de adjunct din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad pare sa nu-și gaseasca omul potrivit. Postul este liber din 3 iulie, potrivit informațiilor pe care le deținem. Comisarul șef Ștefan Troiac, a fost imputernicit pe aceasta funcție, insa dupa cele doua imputerniciri…

- Autoturismul care a intrat pe contrasens a luat foc, fiind necesara interventia pompierilor militari pentru stingerea incendiului. "In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto care a produs evenimentul rutier si a unui pasager din autoturismul condus de acesta, precum si ranirea…