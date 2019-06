Șoseaua Transalpina, blocată de aluviuni și stânci în mai multe locuri FOTO Vremea capricioasa din ultima perioada și-a facut simțita prezența nefasta și pe una dintre cele mai frumoase șosele din lume. Drumul Național 67 C, cunoscut sub numele de „Transalpina”, este blocat in mai multe locuri, pe tronsonul care strabate județul Alba, dupa ce ploile puternice din ultimele zile au produs scurgeri de aluviuni de pe […] Articolul Șoseaua Transalpina, blocata de aluviuni și stanci in mai multe locuri FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Drumul National 67C - Transalpina a fost blocat luni seara în cinci locuri, între barajul Tau si Oasa, din cauza aluviunilor aduse pe carosabil de pe versanti în urma precipitatiilor abundente.

