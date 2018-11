Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestora, autovehiculele nu vor putea circula pe acest drum, avand accesul interzis, pe toata perioada iernii. "DN 67 C a fost inchis intre km 61+160 ((intersectie cu DN 7A) si 67+400 (limita judet Alba), dar si pe raza judetului Alba, pana la km 72+200, fiind montata semnalizarea…

- Transalpina s-a inchis complet, pana la primavara, pe ambele sectoare de drum din cele doua județe pe care o strabate, Valcea și Alba. Masura a fost luata din cauza zapezii abundente cazuta in ultimele ore. Cea mai inalta șosea din Romania se va redeschide la primavara, atunci cand condițiile meteo…

- Traficul rutier a fost reluat duminica pe un fir alternativ pe DN3, in judetul Calarasi, pe raza localitatii Mihai Viteazul, dupa ce fusese oprit in urma unui accident rutier soldat cu o persoana decedata si alta ranita, informeaza Centrul Infotrafic, conform Agerpres. "Centrul Infotrafic din…

- STAREA VREMII. Cat de calda va fi vremea in weekend in județul Alba și saptamana viitoare Țara noastra se va intoarce din nou in zodia temperaturilor situate cu mult peste media perioadei. Precipitațiile vor fi puține și izolate, acestea urmand sa se semnaleze doar in vestul și in nord-vestul Romaniei.…

- Din cauza caderilor de zapada, incepand cu seara de 22 octombrie 2018, circulatia rutiera pe DN67C Transalpina a fost inchisa pentru toate categoriile de autovehicule pe tronsonul Ranca Gorj ndash; Obarsia Lotrului Valcea , intre kilometrii 34 800 de metri si 59 800 de metri.Traficul rutier este ingreunat…

- Unul dintre cele mai mari eșecuri ale afacerilor cu asfaltari de drumuri din Romania este Drumul Național 67 C, sau, cum mai este cunoscut, Transalpina. La cațiva ani de la reparațiile niciodata finalizate, care au costat peste 400 de milioane de euro, drumul a devenit aproape impracticabil. Craterele…

- Circulatia rutiera este oprita, duminica, pe Autostrada A1, pe sensul Sebes catre Sibiu, la kilometrul 298, in judetul Alba, anunta Centrul Infotrafic. Restrictia s-a impus din cauza unei autoutilitare-platforma care s-a rasturnat pe suprafata de rulare. Evenimentul rutier nu s-a soldat…

