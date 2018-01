Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.117 autoutilaje si 5.881 tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a anuntat Compania Nationala…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, luni, in intervalul 5.30 – 13.00 s-a intervenit cu 1.177 de autoutilaje si s-au raspandit 5.881 tone material antiderapant. La aceasta ora se circula in conditii de iarna pe majoritatea drumurilor nationale si autostrazilor…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat luni intr-un comunicat ca lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a anuntat…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, vineri, cu 473 de autoutilaje si aproape 2.080 tone de material antiderapant, clorura de calciu si solutie ecologica pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise…

- Circulatia rutiera este deschisa pentru toate categoriile de autovehicule pe drumurile nationale din Tulcea si Constanta, dupa ce au fost ridicate restrictiile de tonaj, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Rugam participantii la trafic sa adapteze viteza…

- Patru sectoare de drumuri nationale din judetele Tulcea si Constanta raman inchise din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse, iar pe cinci sectoare se mentin restrictii de circulatie pentru autovehiculele de mare tonaj, a anuntat, joi seara, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Drumarii au actionat cu sute de autoutilaje si peste 3.400 de tone materiale antiderapante in zonele aflate sub incidenta Codului portocaliu de ninsori si viscol emis de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a impus joi dimineata restrictii de circulatie pe DN 1A, intre Valenii de Munte (Prahova) si Brasov, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, din cauza riscului ridicat de inzapezire. …

- Receptia Lotului 3 al autostrazii Sebes-Turda, care ar fi trebuit finalizata in 2016, a fost suspendata din cauza unor neconformitati constatate de catre comisia de specialitate, iar autoritatile au stabilit impreuna cu antreprenorul un termen de remediere a problemelor de 90 de zile, a anuntat Compania…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca actualizeaza tarifele la rovinieta, astfel ca in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, intre care si autoturisme, raman nemodificate, in unele cazuri pretul rovinietei creste de pana la trei ori.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca in perioada 14.01.2018, ora 17:00 ndash; 15.01.2018, ora 05:30, la nivel national, lucratorii de la drumuri au actionat cu 545 utilaje si 2482,5 tone material antiderapant, conform CNAIR. "Mentionam ca drumarii au actionat si…

- De cativa ani incoace, admiram prezenta ostasilor la manifestarile de anvergura cu "parfumldquo; istoric, chiar medieval, costumele lor impresionante oferindu ne sansa unei intoarceri in timp, la vremuri invatate prin cartile de istorie ori, eventual, vizualizate prin filme. Pe Radu Florian Covaliu,…

- Premierul Mihai Tudose a trimis Corpul de Control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), cu o zi inainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului actualului director general al institutiei, Stefan Ionita.

- In 2018 Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vizeaza darea in folosința a 157 de kilometri și nu se va face rabat de la respectarea calitații. Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Șerbanescu, a spus, marți, presei, la inspecția tehnica a lotului 3 de la Autostrada Sebeș-Turda,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este gata sa plateasca pana la 369,57 milioane lei (80 milioane euro), fara TVA, pentru intretinerea drumurilor administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Bucuresti, inclusiv cele care traverseaza judetul Buzau,…

- Ministerul Transporturilor a anuntat vineri ca a fost emis, de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ordinul de incepere pentru realizarea pasajului de la Domnesti, proiect estimat la 91,55 milioane lei, fara TVA.CNAIR a emis in 5 ianuarie ordinul pentru…

- Primaria Golești va avea un sediu nou, iar acesta va fi unul extrem de modern și cu spații generoase. Primarul comunei Golești, Alexandru Zar, a anunțat ca a semnat contractele de finanțare la doua investiții. Este vorba de proiectele privind construirea unui sediu pentru primarie…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) deschide traficului primul lot de autostrada din 2018. Este vorba de lotul 3 al Autostradzii Sebes-Turda, de 12,3 kilometri, intre localitațile Aiud și Decea. Cel de-al doilea tronson, aflat intre Decea și Turda va fi recepționat,…

- Consiliul Concurenței investigheaza mai multe licitații organizate de catre Transelectrica pentru lucrarile de mentenanța, modernizare și retehnologizare, care ar fi fost trucate. Sunt investigate companiile Electromontaj Cluj, Energobit și Electrotech, plus Smart – o filiala proprie a Transelectrica…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, incepand de duminica, de la ora 16.00. Luni si marti, restrictiile sunt valabile in intervalul 6.00 - 22.00Restrictiile…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) instituie restrictii de circulatie pentru autovehiculele comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, informeaza news.ro.Restrictiile se aplica in cazul circulatiei autovehiculelor,…

- Contractul de achizitie, transport si montaj realizare a parapetelor rutiere din beton sase loturi , in valoare estimata de 416.965.000 de lei, a fost scos la licitatie de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA. Locul principal de livrare a parapetelor drumurile aflate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA cumpara zece autoturisme Break pentru DRDP Constanta, in valoare estimata fara TVA de 570.000 de lei.Autoturismele trebuie sa fie fabricate in anul 2017. Societatile interesate de acest contract pot depune ofertele de participare pana pe…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca va impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, anunta NEWS.RO. Citeste si: Se cere INTERVENTIA presedintelui…

- Ministerul Transporturilor va putea inaugura și autostrazile nefinalizate, pentru a bifa mai repede realizari. În prima parte a anului, regulamentul privind receptia constructiilor a fost modificat pentru a nu mai fi inaugurate autostrazi care nu sunt finalizate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a reabilitat anul acesta sute de kilometri de drum national, a consolidat poduri consolidate, a deblocat zeci de proiecte si a dat in folosinta 15,4 kilometri de autostrada, informeaza CNAIR printr-un comunicat remis, duminica, AGERPRES.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat un contract pentru supervizarea lucrarilor pe lotul 2 al autostrazii Bucuresti-Brasov, parte din A3, contract cu o valoare estimata de pana la 11,44 milioane lei (2,5 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a dat solutii in mai multe contestatii depuse de societati in contradictoriu cu Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. Astfel, in data de 29 noiembrie 2017 a fost analizata contestatia inregistrata la Consiliul National de…

- In perioada 30.11.2017 – 04.12.2017, direcțiile regionale ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR S.A.) au intervenit pe autostrazile si drumurile nationale unde au existat caderi de zapada, cu un total de 14.848 tone de sare si 1596 utilaje. La nivelul DRDP…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) introduce, incepand de joi, restricții de circulație pe Autostrada A2 și pe doua drumuri naționale din Constanța și Argeș, pentru mașinile grele.

- Studiu de fezabilitate pentru centura metropolitana va costa 4 milioane de euro Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat ca a primit aprobarea Companiei Nationale de Administrate a Infrastructurii Rutiere pentru a realiza, in locul Guvernului, studiul de fezabilitate pentru centura metropolitana a orasului,…

- Proiectul a fost depus de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) în calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile alocate în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. „Obiectul principal al cererii de finantare…

- Deputatul liberal Ioan Balan este de parere ca soseaua de centura a Sucevei reprezinta o bila neagra nu doar pentru Ministerul Transporturilor si Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ci si pentru guvernele care s-au succedat la conducerea Romaniei din 2014 si pana ...

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va achita in perioada urmatoare aproape doua milioane de lei pentru studiul de fezabilitate refacut in cazul autostrazii Sibiu – Pitești, deși noul SF este o copie „la indigo“ a documentelor din 2008. Citește mai mult pe capital.ro

- Varianta de ocolire a municipiului Tg-Jiu, adica drumul de centura care inconjoara orașul, cu o lungime de 20 de km, e departe de a fi finalizata. Pe langa lucrarile contractate deja de firma italiana Collini Lavori SpA, in suma de 151 de milioane de lei, ce trebuiau finalizate in luna octombrie…

- Emiterea rovinietei și a taxei de pod prin SMS ar putea fi intrerupta de sambata dupa-amiaza pana duminica seara din cauza unor lucrari de mentenanța la sistemele informatice ale Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), a anunțat Compania Naționala de Administrare…

- Circulatia rutiera pe Drumul National 67 C – Transalpina, intre Obarsia Lotrului (judet Valcea) si Curpat (judet Alba), dar si pe Drumul National 1 R, intre limita judetului Cluj si localitatea Matisesti (judet Alba), a fost oprita, de vineri, ora 18.00, pe toata durata iernii. Decizia a fost luata…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a comunicat, ieri, ofertanților rezultatul procedurii de atribuire a contractului “Reabilitare DN6 Alexandria – Craiova, Lot 2: km 132+435 – km 185+230 – relicitare”. Acest contract presupune execuția lucrarilor pentru reabilitarea drumului…

- Contractul de achizitie a zece autoturisme Break pentru DRDP Constanta este scos la licitatie de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA. Valoarea estimata a contractului este de 570.000 lei fara TVA. Societatile interesate de acest contract pot depune ofertele de participare…

- Traficul rutier va fi oprit, incepand de luni, timp de o saptamana, pe Drumul National 76, in judetul Hunedoara, pentru lucrari la podul de la Soimus. Circulatia in zona va fi deviata pe rute ocolitioare care vor fi semnalizate corespunzator, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Tehnostrade, firma omului de afaceri bacauan Dorinel Umbrarescu, a obținut de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) contractul in valoare de 18,1 milioane de lei pentru lucrari suplimentare la Centura rutiera a municipiului Radauți. Șoseaua de la Radauți are o lungime…

- Conducerea CNAIR ar putea fi demisa. Activitatea conducerii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) se afla in analiza, iar pana la sfarșitul lunii se va lua decizia care se impune, a declarat marți, 7 noiembrie, ministrul de resort, Felix Stroe, dupa audierile din Comisia…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA cumpara combustibil pentru DRDP Constanta, in valoare de 200.000 de lei. In acest sens, va fi organizata o procedura publica pentru atribuirea contractului "Combustibil tip M 40 de tone DRDP Constanta. Societatile interesate de acest contract…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a atribuit recent un contract de inchiriere 17 autoutilitare transport mixt. Potrivit licitatiapublica.ro, locul principal de prestare este DRDP Constanta. Criteriul de atribuire a contractului l a reprezentat pretul cel mai scazut. A fost…

- Inspectoratul Judetean de Politie Covasna a amendat marti, cu suma de 6.090 de lei, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere-sectia Drumuri Nationale Sfantu Gheorghe, pentru starea necorespunzatoare a DN 11 si DN 12, unde, in cursul diminetii zilei de marti, traficul rutier a fost…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat marti ca a ridicat restrictiile de circulatie pe segmentul Sibiu-Sebes de pe autostrada Sibiu - Orastie, dupa ce au fost reparate fisurile aparute in urma cu patru...

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, anunta ca a reparat centura de Sud a Bucurestiului, unul dintre cele mai circulate drumuri din tara.

- O restrictie de viteza de 60 km/h pe Autostrada 1, iar pe un segment de drum de 200 de metri traficul a fost deviat pe banda 2, dupa ce pe sensul de mers Sibiu-Sebes au aparut fisuri, crapaturi si denivelari ale carosabilului pe o lungime de 70 de metri, informeaza joi CNAIR. La fata locului a fost…

- Toate cele 55 de contracte subsecvente pentru intretinerea curenta pe timpul iernii 2017-2018 au fost semnate, valoarea totala a acestora depasind 143,275 milioane de lei, informeaza, miercuri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).