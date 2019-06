Stiri pe aceeasi tema

- Un telespectator Digi24 a transmis imagini cu un adevarat blocaj rutier determinat de soferii care si-au abandonat masinile pentru a-si umple portbagajele cu pepenii cazuti dintr-un camion. Ar fi ajuns pe asfalt, dupa ce camionul in care se aflau a virat brusc pe sensul giratoriu care duce spre Capitala.

- Violeta Morjan, angajata Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Mehedinti, care a intermediat adoptia Sorinei la familia de romani stabilita in SUA, a fost blocata, vineri seara, intr-o masina in fata unui restaurant din Baia de Arama de catre un grup de protestatari.

- Un tanar roman a comis doua accidente in doar cateva minute, pe o strada din orașul Lienz, din Austria. Șoferul, un tanar in varsta de 24 de ani, care era baut, și-a facut mașina praf e in stare foarte grava la spital. Primul accident a fost comis vineri seara, in orașul Lienz din sudul Austriei, in…

- Doi copii au fost loviti miercuri seara, in localitatea Piatra, de o masina al carei sofer a pierdut controlul volanului si a parasit carosabilul. UPDATE 23:27: Unul dintre cei doi copii loviti miercuri seara, in localitatea Piatra, de o masina al carei sofer a pierdut controlul volanului a murit,…

- Un sofer roman s-a rasturnat cu autobuzul plin de copii pe care-l conducea pe o sosea din Italia. In loc sa-i ajute pe cei mici, barbatul pur si simplu a luat-o la fuga prin camp. Masina s-a rasturnat intr-o curba, pe o sosea din Padova. Opt elevi, cu varste intre 7 si 14 ani, au ajuns la spital cu…

- O persoana a ajuns in aceasta dimineața la spital dupa ce a fost implicata intr-un accident de circulație ce s-a produs pe drumul național 17C, intre localitațile bistrițene Romuli și Fiad.

- Accident cu doua microbuze, la Pitești! O femeie de 63 de ani din București, în timp ce își cauta ochelarii, a intrat cu mașina pe contrasens și s-a oprit într-un maxi-taxi oprit în stație.

- Accident produs din neatenție de un șofer de 65 de ani, din Vadu Pașii. Acesta nu a acordat prioritate la coborarea pe Pasarela Nehoiu, unde avea indicator pentru oprire, și a izbit cu mașina un alt autoturism care circula dinspre șoseaua de centura, condus de un tanar de 30 de ani, din Teleorman. In…