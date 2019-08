Stiri pe aceeasi tema

- Circulație restricționata timp de aproape cinci ore, vineri, la Moieciu, in timpul concursului Carpathian MTB Epic Vineri, 2 august 2019, circulația va fi restricționata intre orele 12.30 și 17.00 pe DN73F, in zona localitații Moieciu, județul Brașov, pentru organizarea concursului ciclist…

- Considerat drept cel mai frumos drum din Romania, traseul Transfagarașan poate fi o adevarata destinație de vacanța datorita obiectivelor turistice din zona și peisajelor cu munții Fagaraș. Mai jos iți spunem istoria celui mai frumos traseu, dar și cum poți ajunge pe Transfagarașan și ce activitați…

- Cazul socant de la Caracal, unde o fata de doar 15 ani a fost ucisa si arsa de un criminal in serie, a dus la organizarea de proteste in tara, incepand de sambata seara, la Caracal, Bucuresti, Alexandria, Braila, Iasi, Cluj Napoca, cativa oameni adunandu-se si la Brasov, in fata sediului IPJ.…

- Ziua Frantei, sarbatorita in avans, cu ambasadorul Frantei la Brasov. Receptia aniversara a avut loc la Bastionul Tesatorilor 230 de ani se implinesc de la Revolutia Franceza, din 14 iulie, care a devenit Zi Nationala a Frantei, iar la Brasov, aceasta a fost aniversata in avans, inca de…

- n acest weekend, politistii rutieri din cadrul IPJ Brasov au actionat pentru cresterea gradului de siguranta rutiera la nivelul judetului, fluidizarea traficului, prevenirea si combaterea nerespectarii regimului legal de viteza si depistarea conducatorilor auto aflati sub influenta alcoolului.In acest…

- Incendiu si la Vulcan. O cabana a fost cuprinsa de flacari! Focul a pornit tot de la acoperis Imediat dupa ce au stins incendiile de la Bod, unde doua case au luat foc, pompierii militari au primit alerta de urgenta pentru Vulcan. O cabana a luat foc, in jurul orelor 14.30. Au fost trimise…

- Primaria Sectorului 6 anunța ca luni si marti (24 si 25 iunie 2019), intre orele 22.00-6.00, se vor aplica tratamente fitosanitare de combatere a daunatorilor in parcurile și pe aliniamentele stradale aflate pe raza Sectorului 6. Tratamentele, efectuate de Centrul de Protecție a Plantelor Bucuresti,…

- Mandra, Harseni, Sercaia, Parau, Comana, Sinca Noua, Holbav - Conventia celor 7 comune: Tara Fagarasului se lanseaza ca destinatie turistica. Zona e promovata de autoritati si investitori in cadrul unui proiect de pionierat. Tara Fagarasului, impartita intre judetele Brasov si Sibiu,…