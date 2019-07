Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii tarilor UE vor incerca sa se puna de acord, miercuri seara, la Helsinki, in cadrul unei ''reuniuni de urgenta'', pentru a pune capat disputelor diplomatice care apar acum dupa fiecare salvare de migranti in Mediterana centrala, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Dineul organizat…

- Actul de inculpare in care procurorul reclama o pedeapsa cu inchisoarea de la doi la cinci ani a fost acceptat joi de un tribunal din Istanbul, a precizat Bloomberg.Cei doi jurnalisti, Kerim Karakaya si Fercan Yalinkilic, sunt acuzati, in urma unei plangeri depuse de Agentia de reglementare…

- Doua ambarcatiuni transportand 111 migranti africani sunt cautate incepand de marti intre Maroc si Spania, au indicat miercuri echipe de salvare spaniole, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''Continuam sa cautam doua ambarcatiuni, una cu 53 de persoane la bord, cealalta cu 58, toate de origine…

- ''Continuam sa cautam doua ambarcatiuni, una cu 53 de persoane la bord, cealalta cu 58, toate de origine subsahariana'', a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al serviciului spaniol de salvare pe mare. El a precizat ca alerta lansata de organizatia neguvernamentala Caminando fronteras a fost…

- Aproape 6000 de migranti care se afla in prezent in centre de detentie din Libia trebuie evacuati in Europa "cat mai curand posibil", a indemnat marti organizatia caritabila Medici fara frontiere (MSF), transmite AGERPRES.Organizatiile pentru drepturile omului au documentat numeroase cazuri…

- Aproape 6000 de migranti care se afla in prezent in centre de detentie din Libia trebuie evacuati in Europa "cat mai curand posibil", a indemnat marti organizatia caritabila Medici fara frontiere (MSF), transmite dpa. Organizatiile pentru drepturile omului au documentat numeroase cazuri de abuz si tortura…

- Situatia umanitara din tabara de refugiati din Al-Hol, in nord-estul Siriei, unde sunt retinuti femei si copii ai fostilor jihadisti ai gruparii Stat Islamic (SI), este "critica", a atentionat miercuri ONG-ul Medici fara Frontiere (MSF), informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Intr-un comunicat,…