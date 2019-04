Stiri pe aceeasi tema

[-A trebuit sa ia foc Notre Dame ca sș nu demisioneze Macron! Cu ce iți seamana chestia asta?]
Similitudini

Protest in Piața Victoriei

Performanțele dnei Dancila
Tags: Viorica Dancila

[Comisie, -Ce-aveți cu cormoranii domnu' Daea?]
Susținatorii ihtiofagiei

[BNR, ROBOR, -E din rezerva mea de lichiditați de la Dragașani!]
Tratația lui Isarescu

[-ICCJ, -La aștia nu s-a aflat ca trebuie trași la sorți!]
Dincolo de norii legii

[Președinție, SRI, SPP, SIE, Guvern, MAE, MApN, MAI]
La_butoane

[Bruxelles, CE, Pro Romania]
Corina la ia-ma nene Ponta