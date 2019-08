Stiri pe aceeasi tema

- Halep, care a castigat titlul la Wimbledon vara aceasta, a pierdut in primul tur la editia de anul trecut a turneului de la Flushing Meadows. Pe tabloul principal de simplu se mai afla trei romance, Sorana Cirstea, Monica Niculescu si Mihaela Buzarnescu. Cirstea (106 WTA) va juca in primul tur contra…

- Tragerea la sorți pentru tabloul principal de la US Open a avut loc joi, iar Simona Halep și-a aflat prima adversara. In turul 1, romanca va evolua impotriva unei sportive venite din calificari.In urma tabloului stabilit, Simona Halep (4 WTA) se poate duela in turul al treilea cu compatrioata…

- Tragerea la sorți a tablourilor principale de la US Open va avea loc astazi, de la ora 19:00. Romania va avea cel puțin cinci reprezentanți. Tragerea la sorți va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport. Pe tabloul feminin, Romania va avea cel puțin patru reprezentante. Pe langa Simona…

- Jucatoarea Mihaela Buzarnescu, locul 58 WTA si favorita 7, a ratat calificarea pe tabloul principal, duminica, la turneul Rogers Cup, de la Toronto, relateaza news.roBuzarnescu a fost invinsa in ultimul tur al calificarilor de japoneza Misaki Doi, locul 89 WTA si favorita 17, scor 7-6 (1),…

- Cirstea, a doua jucatoare din Romania care paraseste turneul in prima mansa, a fost invinsa dupa un meci de o ora si 25 de minute. Pentru prezenta in primul tur, ea va primi 45.000 de lire sterline (50.000 de euro) si 10 puncte WTA. Americanca va evolua in mansa a doua cu poloneza Magda…

- Monica Niculescu, locul 113 WTA, a primit un wild card pentru tabloul principal al turneului de la Wimbledon, al treilea grand slam al anului, dupa ce a castigat, duminica, turneul de la Ilkey. Direct acceptate pe tabloul principla mai sunt trei romance, Simona Halep, locul 7 WTA, Mihaela Buzarnescu,…

- Begu a fost invinsa de sportiva americana Amanda Anisimova, in varsta de 17 ani si locul 51 WTA, scor 7-6 (6), 6-4. Meciul a durat o ora si 41 de minute. Anisimova va juca in faza urmatoare cu spaniola Aliona Bolsova, numarul 137 mondial. Din cele patru romance prezente pe tabloul principal, a ramas…

- Sorana Cirstea, locul 84 WTA, s-a calificat cu mari emoții in turul al doilea al French Open. Romanca a invins-o, luni, scor 5-7, 6-4, 7-5, pe slovena de 18 ani Kaja Juvan, locul 131 mondial, admisa pe tabloul principal din postura de lucky-loser, principal dupa ce Petra Kvitova, locul 6 WTA, a anuntat…