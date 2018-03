Stiri pe aceeasi tema

- CSU Craiova va da piept cu FC Botosani, iar echipa de liga secunda FC Hermannstadt va intalni pe Gaz Metan Medias, in semifinalele Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri la Casa Fotbalului. Astfel, a doua competiție fotbalistica de la noi va avea parte in ultimul act…

- CUPA ROMANIEI SEMIFINALE. Iata prgramul meciurilor: FC HERMANNSTADT - GAZ METAN MEDIAS CSU CRAIOVA - FC BOTOSANI CUPA ROMANIEI SEMIFINALE. Partidele se vor desfașura in dubla manșa, pe 18 aprilie și 9 mai. Finala Cupei Romaniei se va disputa pe 27 mai. CUPA ROMANIEI SEMIFINALE.…

- Continua ghinionul pentru roș-alb-albaștri in Cupa Romaniei. Dupa ce au jucat cu liderul la zi din Liga 1, CFR Cluj, cu campioana, Viitorul Constanța și cu marea rivala din Moldova, CSM Iași, botoșanenii cu cazut cu cel mai dificil adversar și in penultimul act al competiției.

- The fixtures of the 1st round of League I football matches held Friday through Monday show the CFR Cluj as leader. Results: Play-off, 1st round: Friday 9 March CFR 1907 Cluj - CSM Poli Iasi 2-1 (1-0) Saturday 10 March: CS Universitatea Craiova - AFC Astra…

- FCSB a revenit pe locul doi in play-off-ul Ligii I și spera in continuare la titlu de campioana in acest an dupa victoria cu 2-1 (2-0) obținuta contra campioanei Viitorul. Obligata la victorie dupa rezultatele inregistrate de CFR Cluj și CSU Craiova, care au tranșat in favoarea lor disputele cu CSM…

- O calificare in semifinalele editiei din acest an a Cupei Romaniei printr-o victorie cu CSM Poli Iasi in jocul de maine, de pe „Municipal”, poate salva acest sezon pentru FC Botosani. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, a declarat ca va fi foarte greu ca jocul echipei sa se schimbe mult…

- CFR Cluj va intalni astazi de la ora 20:45 in Gruia in primul meci al primei etape din acest sezon al play-off-ului Ligii i formația CSM Poli Iași. Ajunși cu mult noroc in play-off datorita situației mai bune intr-un clasament in trei cu FC Botoșani și Dinamo, echipe cu care a terminat sezonul regular…

- Gigi Becali e mulțumit de programul din play-off și considera ca FCSB și Craiova nu-și permit niciun pas greșit in lupta cu CFR Cluj. "Uite cum a facut Dumnezeu. A organizat in așa fel incat CFR sa joace la inceput cel mai ușor meci, cu Poli Iași. Sa nu fie meciul asta in final. Poli Iași nu e Viitorul.…

- CS U Craiova a invins-o, marti, cu 1-0, pe Dinamo, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei si isi continua parcursul bun din acest sezon competitional. Forma excelenta a echipei pregatite de italianul Devis Mangia este reflectata si de evolutia din campionat, acolo unde se situeaza pe locul 3,…

- CS U Craiova a invins cu 1-0 pe Dinamo București, intr-un meci disputant in Banie, din cadrul sferturilor Cupei Romaniei. Debutul lui Florin Bratu pe banca echipei din ”Ștefan cel Mare” a fost cu o infrangere. Astfel, ”cainii” parasesc și Cupa Romaniei, dupa ce ratasera patrunderea in play-off. Craiova…

- CUPA ROMANIEI. CS UNIVERSITATEA CRAIOVA-DINAMO ONLINE STREAM LIVE VIDEO Partida CS Universitatea Craiova - Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, a fost reprogramata pentru 6 martie, ora 17,00, dupa ce Federatia Romana de Fotbal o amanase din cauza avertizarilor meteorologice prognozate…

- In prima runda, echipa lui Gica Hagi intalneste in deplasare FCSB duminica, 11 martie, de la ora 20.45 , in vreme ce in etapa secunda formatia de pe litoral se va duela, vineri, 16 martie, de la ora 20.45 cu CSU Craiova, la Ovidiu. In play off, cele sase echipe participante au intrat cu urmatoarele…

- In prima etapa din play-off urmau sa se dispute meciurile CFR Cluj - CSM Poli Iasi; FCSB - FC Viitorul si CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu. In play-out erau programate partidele FC Botosani - Juventus; Dinamo - Gaz Metan; Chiajna - Sepsi; Voluntari - ACS Poli. "Avand in vedere: - temperaturile…

- Prima etapa a play-off-ului si play-out-ului Ligii 1 a fost amanata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, la solicitarea cluburilor.Citește și: ALERTA - CCR, lovitura pentru SRI: Mandatele de interceptare pe siguranta nationala, restrictionate In prima etapa din play-off…

- Toate cluburile din Liga 1 au facut o adresa la LPF in care au solicitat reprogramarea partidelor din acest final de saptamana din cauza gerului si ninsorii din ultimele zile. Primele meciuri ale celei de-a doua parti a sezonului ar fi trebuit sa se joace vineri, in play-out. PROGRAM PLAY-OFF…

- Calificata pentru al treilea an la rand in turneul play off al Ligii 1, FC Viitorul va debuta in aceasta faza a competitiei pe terenul vicecampioanei FCSB. Cele sase echipe au intrat in play off cu punctajele: 1. CFR Cluj 30p, 2. FCSB 28p, 3. CSU Craiova 26p, 4. Astra Giurgiu 22p, 5. FC Viitorul 22p,…

- CFR Cluj, FCSB, U Craiova, Astra, Viitorul și Poli Iași s-au calificat in play-off-ul Ligii 1. Nu doar lupta la titlu se anunta exploziva, ci si duelul celor mai buni 6 antrenori din Liga 1. Cunoastem componenta play-off-ului, stim deja si tintarul celor 10 etape, batalia finala poate sa inceapa. ...

- Cu trei meciuri ramase de disputat din sezonul regulat, se stiu deja echipele care vor evolua în play-off si cele care vor lua startul în play-out. CFR, FCSB, CS Universitatea Craiova, Astra, Viitorul si CSM Poli Iasi se vor lupta pentru titlu, iar FC Botosani, Dinamo, Voluntari, ACS…

- Dupa victoria, 2 1, cu FC Botosani, FC Viitorul s a apropiat si mai mult de turneul play off al Ligii 1. Verdictul se va da etapa viitoare In acest moment, sunt calificate in play off CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si Astra. Pentru celelalte doua locuri care asigura accederea in aceasta faza a campionatului…

- Gheorghe Hagi a fost intrebat daca intelege aceasta matematica a fotbalului conform careia 2 puncte ar ajuta Viitorul sa ajunga in play-off, insa 3 nu."Ieri am invatat ceva, ca doi e mai mare decat trei. Vorbeam și eu cu oamenii din staff și ziceam ca este incredibil, nu ințeleg nimic.…

- DINAMO - STEAUA: Episodul cu numarul 172 din marele derby al fotbalului romanesc se va consuma duminica seara. De la ora 20:45, pe Arena Nationala, Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, intr-o partida din etapa a 25-a a Ligii I. Pana acum, cele doua echipe si-a impartit victoriile, cate 59 de…

- In minutul 84, arbitrul Marcel Barsan a dictat penalti dupa o interventie a portarului Miodrag Mitrovici (CSU Craiova) asupra lui Daniel Benzar. Dupa ce s-a consultat cu asistentul Marius Marica, care i-a atras atentia ca portarul a atins mingea, centralul a revenit asupra deciziei. Jucatorii…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 26-a, ultima din sezonul regulat. Etapa va incepe vineri, pe 23 februarie, cu meciul CSU Craiova - ACS Poli Timișoara. Sambata, 24 februarie, vor juca echipele care se lupta pentru un loc de play-off. Astfel, de la ora 19:45, se vor juca…

- CS Poli Timisoara – FC Voluntari 2-3Au marcat: Popovici '49, Artean '69 / Adrian Balan '10, '71, Ionut Voicu '90Astra Giurgiu – Gaz Metan Medias 4-3Au marcat: Balaure '20, Fl. Matei '37, Urko Vera '41, Moise '76 / Rondon '16, '65, M. Constantin '81Juventus…

- Cota zilei și avancronica pentru Concordia Chiajna vs Dinamo București. Competitie – Liga 1 Betano, Etapa 24 Forma Concordia Chiajna (ultimele 5 partide) – V V I E I Forma Dinamo București (ultimele 5 partide) – E V V V E Echipa probabila Concordia: A. Caparco – S. Barboianu, M. Enza-Yamissi, A. Albu,…

- Adrian Porumboiu, fostul mare arbitru international si cel care a finantat pe FC Vaslui, a anuntat ca ar prefera ca Liga I sa aiba un alt format. El acuza ca din cele 16 echipe prezente in momentul de fata, doar zece ar merita sa evolueze in prima divizie, restul fiind interesate de banii veniti…

- Cu 3 etape inainte de final, lupta pentru ultimele trei locuri din play-off este tot mai incinsa. Dupa prima etapa din 2018, lupta pentru ultimele trei locuri care duc in play-off este tot mai complicata. CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova au scapat de emoțiile calificarii și se lupta pentru titlu de campioana.…

- Programul partidelor care vor avea loc, in perioada 16 februarie - 19 februarie, in etapa a XXV-a a Ligii I: Etapa a 25-a Vineri, 16 februarie LIGA 1 LIVE VIDEO DIGI SPORT SAU TELEKOM SPORT Ora 18:00 Gaz Metan Medias - Juventus Bucuresti Ora 20.45 FC Voluntari - CS U Craiova…

- S-a inscris de 263 ori in prima parte a sezonului, iar multe goluri au impresionat spectatorii. Inainte de reluarea campionatului, Betano.com , sponsorul oficial al Ligii 1, va prezinta un top 10 al celor mai frumoase reușite. Sezonul de toamna a inceput și s-a terminat cu goluri de la mare distanța.…

- Primul esalon fotbalistic se reia astazi cu primele doua meciuri ale etapei a 23-a. Deschiderea va fi facuta pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, acolo unde se vor afla fata-n fata ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si ACS Poli Timisoara. Echipa lui Ionut Popa s-a intarit cu cinci jucatori in pauza de…

- Liga 1 se reia cu CFR Cluj in postura de lider, la 2 puncte in fața celor de la FCSB. CSU Craiova sta pe aproape, la 6 puncte de lider și la 4 de FCSB. Dupa 26 de etape incepe play-off-ul, in care punctele se injumatațesc. DINAMO FCSB. S-au stabilit data si ora derby-ului Dinamo - FCSB din…

- DINAMO FCSB. Dinamo – FCSB, meci din etapa a 25-a a Ligii 1, se va disputa, duminica, 18 februarie, de la ora 20:45. Derby-ul DInamo - FCSB este programat pe Arena Nationala. DINAMO FCSB. Programul celorlalte partide din etapa a 25-a a Ligii 1 va fi anuntat pe 29 ianuarie. Gigi Becali,…

- Dinamo nu a avut prea mult noroc la tragerea la sorți a sferturilor de finala din Cupa Romaniei. Sorții le-au scos dinamoviștilor in fața un adversar complicat, CS U Craiova. In plus, meciul va fi unul exploziv dat fiind faptul ca se va disputa pe noul stadion "Ion Oblemenco". ...

- Tragerea la sorți a sferturilor din Cupa Romaniei va avea loc joi. Toate echipele intr-o singura urna! Casa Fotbalului gazduiește joi, 11 ianuarie 2018, tragerea la sorți a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, ediția 2017-2018. Evenimentul va avea loc in sala „Nicolae Dobrin” incepand cu ora 11:30.…

- In aceasta dimineața, de la ora 11:30, va avea loc tragerea la sorți pentru stabilirea sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. FCSB, CS U Craiova, Dinamo, Astra, Poli Iași, Gaz Metan Mediaș, FC Botoșani și AFC Hermannstadt sunt cele opt echipe calificate in sferturi. Partidele se vor disputa intr-o…

- FCSB și-a stabilit prioritațile din perioada de mercato: ”E nevoie de intariri”. Pe ce posturi se cauta jucatori. FCSB a dat „balastul” afara – i-a vandut sau i-a imprumutat pe Catalin Golofca, William De Amorim, Vlad Achim, Marian Pleașca, Daniel Benzar și Paul Szecui -, și n-a cumparat nimic, cu excepția…

- In ultimii ani, Timisoara nu a mai umplut tribunele vechiului stadion ”Dan Paltinisanu” asa cum o facea pe vremuri, cand era un model pentru intreaga tara. In ”era” ACS, de multe ori violetul scaunelor goale a fost culoarea pregnanta in transmisiunile TV, insa, chiar si asa, cu o Liga 1…

- CSM Poli și-a incheiat parcursul din 2017 cu un succes in Copou, 3-1 cu ultima clasata Juventus Colentina, in etapa a 22-a a Ligii I la fotbal. Au marcat Platini (min. 11), Sin (29) și Cisse (50), respectiv Calințaru (26). * * Liga Profesionista de F otbal a anunțat modificari in privința program arii…