- Omul de afaceri George Soros a declarat ca "nu se va opri" din a sustine o campanie pentru ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Europeana, pentru ca Brexitul reprezinta "o greseala tragica", scrie publicatia Politico, citata de News.ro.

- Mai multe dezacorduri 'substantiale' intre Uniunea Europeana si Marea Britanie ar putea pune sub semnul intrebarii faza de tranzitie ceruta de Londra dupa Brexit, a atras vineri atentia negociatorul sef al UE, Michel Barnier, relateaza AFP. "Date fiind aceste dezacorduri, tranzitia…

- George Soros a oferit finantare 400.000 de lire sterline (456.000 de euro) unei miscari politice care militeaza pentru anularea deciziei Marii Britanii de iesire din Uniunea Europeana, informeaza publicatiile The Telegraph si The Independent.

- Uniunea Europeana pregateste un plan prin care sa sanctioneze Marea Britanie in etapa de tranzitie post-Brexit prin excluderea din sectoare ale pietei comunitare daca Londra nu respecta conditiile stabilite, arata un proiect de document UE obtinut de Financial Times.

- Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari privind tipul de relatie pe care il vrea cu Uniunea Europeana post-Brexit, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef al Bruxellesului, somand Londra sa "faca o alegere" si avertizand ca barierele comerciale sunt "inevitabile".

- Liam Fox, ministrul britanic al Comertului, a declarat ca va fi foarte dificil pentru Marea Britanie sa ramana in orice fel de uniune vamala cu Uniunea Europeana dupa Brexit, informeaza site-ul postului CNBC.

- Contrar declaratiilor investitorului american George Soros referitoare la guvernul ungar, reteaua sa, mai degraba decat executivul de la Budapesta, foloseste 'metode de tip mafiot', a declarat joi secretarul de stat din Ministerul ungar de Justitie, Pal Volner, intr-un interviu acordat cotidianului…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca parlamentarii vor primi o analiza oficiala a oricarui acord privind Brexitul inainte de a li se cere sa il aprobe, respingand informatiile aparute intr-un articol care prezenta inrautatirea economiei indiferent de scenariul iesirii din UE,…

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea,…

- Fostul premier britanic David Cameron, cel care a convocat referendumul ce a decis iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar in campania caruia a militat pentru ramanerea in blocul comunitar, estimeaza acum ca Brexitul nu mai este 'un dezastru' si ca 'situatia este mai putin rea'…

- ''Trebuie sa ne asumam mai multe responsabilitati, trebuie sa ne luam destinul in propriile maini'', a spus ea conform agentiei DPA, estimand ca pana in prezent Uniunea Europeana a fost prea ezitanta in fata crizelor din Orientul Mijlociu si Africa. Merkel a apreciat totodata ca UE nu trebuie…

- Johnson, unul dintre cei mai vocali politicieni care au militat pentru iesirea Marii Britanii din UE, i-a transmis presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca este ridicol ca cele doua tari sunt legate de o singura cale ferata, sugerand ca ar trebui construit un pod intre Regatul Unit si Franta.”Sunt…

- Uniunea Europeana se afla in pragul destramarii, crede omul de afaceri american George Soros. Intervievat de Financial Times, renumitul finantist a apreciat ca problemele cu care se vor confrunta tarile membre UE vor...

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul…

- Statele Uniunii Europene au adoptat o pozitie mult mai intransigenta in ceea ce priveste conditiile pentru o intelegere cu privire la perioada de tranzitie cu Marea Britanie, cerand termeni stricti in ceea ce priveste imigratia, acordurile de liber schimb comercial si drepturile de pescuit, informeaza…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei. Ea a spus ca va aștepta ca acordul dintre Londra și UE privind Brexitul sa fie mai clar, relateaza Reuters. „In toamna acestui an…

- Marea Britanie ar putea pierde aproape o jumatate de milion de locuri de munca pana in 2030 daca iese din Uniunea Europeana fara un acord, potrivit scenariului cel mai pesimist al unui studiu comandat de primarul proeuropean al Londrei Sadiq Khan si dezvaluit joi. "Daca Regatul Unit va parasi…

- Comisia Europeana a atentionat marti ca este 'firesc' sa desfasoare pregatiri pentru un eventual scenariu in care Uniunea Europeana si Marea Britanie nu vor reusi sa ajunga la un acord privind Brexit-ul, mai ales ca si guvernul de la Londra are in vedere o asemenea posibilitate si se pregateste pentru…

- In 2017, britanicii s-au confruntat cu primele efecte negative ale votului in favoarea Brexitului. Preturile bunurilor de consum au urcat, increderea mediului de afaceri a cunoscut un declin, ritmul de crestere economica a incetinit considerabil, iar piata imobiliara a stagnat. In 2017, Marea…

- Perspectiva iesirii din Uniunea Europeana a dublat fuziunile si achizitiile in Marea Britanie in acest an, companiile britanice incercand sa isi consolideze pozitia pe piata lor interna, arata datele publicate vineri de Thomson Reuters, citat de Agerpres.

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu…

- Un referendum pentru a clarifica relatia Elvetiei cu Uniunea Europeana ar fi util, a estimat duminica presedintele elvetian Doris Leuthard, dupa ce relatiile dintre Bruxelles si Berna s-au racit in ultimele zile, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Frictiunile dintre Elvetia si UE, organizatie…

- Marea Britanie nu poate avea o negociere speciala pentru Londra, a spus pentru The Guardian negociatorul șef pentru Brexit din Uniunea Europeana, in ciuda dorințelor Theresei May de a incheia un acord...

- Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a declarat sambata ca Marea Britanie va dori sa negocieze un acord personalizat privind viitoarele relatii comerciale cu Uniunea Europeana, in loc sa copieze intelegeri existente precum cea intre Canada si UE, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- La reuniunea Consiliului European in format UE 27, care a avut loc vineri la Bruxelles, liderii europeni au evaluat stadiul progreselor inregistrate in cadrul negocierilor privind Brexit-ul in cele trei domenii specifice - drepturile cetatenilor, frontiera cu Irlanda si decontul financiar.Liderii…

- Negocierile cu privire la viitoarea relatie intre Uniunea Europeana si Marea Britanie ar trebui sa inceapa "cat mai curand posibil", a estimat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in a doua zi a Consiliului European de iarna.

- Premierul britanic, Theresa May, a pierdut un vot crucial legat de Brexit in Parlament, din cauza revoltei unei parti a taberei sale conservatoare, scotand in evidenta slabiciunea acesteia in ajunul unui summit european, transmite AFP, preluata de Agerpres. În pofida eforturilor depuse de-a lungul…

- Marea Britanie nu iși poate incalca angajamentele asumate pentru a se asigura ca negocierile cu Uniunea Europeana privind Brexitul trec la faza urmatoare, cea referitoare la viitoarele relații comerciale intre Londra și blocul comunitar, a afirmat miercuri, la Strasbourg,

- Efectele unui Brexit dur vor fi decisive pentru capacitatea de inovatie si pentru competitivitatea industriei auto britanice, arata un studiu Coface care mentioneaza ca din 2016, s-a observat un declin abrupt al investitiilor furnizorilor si producatorilor auto (o scadere de 36%, comparativ cu media…

- Nu exista 'nicio posibilitate' ca Uniunea Europeana si Marea Britanie sa poata incheia un acord de liber-schimb inainte de iesirea acestei tari din blocul comunitar, in martie 2019, a declarat marti negociatorul-sef al UE, francezul Michel Barnier, dupa o intalnire avuta cu ministri din UE inaintea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marți 12 decembrie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor…

- Acordul anuntat vineri de Uniunea Europeana si Londra privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar european nu rezolva o serie de ingrijorari esentiale pentru multi oameni de la sud si nord de frontiera irlandeza, a estimat vineri partidul republican irlandez Sinn Fein, transmite DPA. ''Brexitul…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri ca in ceea ce privește Brexit, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toți cei care se afla pe teritoriul britanic și dețin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de același statut și dupa ieșirea acestei țari din…

- Comisia Europeana a recomandat ca negocierile cu Marea Britanie privind Brexitul sa treaca in faza a doua, cea in care se discuta efectiv noua relație dintre dintre cele doua entitați. Comisia considera ca s-au facut suficiente progrese in privința principalelor trei obstacole. Asta nu inseamna ca…

- Bunul simt a prevalat in negocierile privind Brexitul dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, a declarat ministrul de Externe al Frantei. Acesta a spus ca sunt binevenite semnalele ca discutiile au ajuns intr-o faza avansata, scrie news.ro.„Munca depusa in negocieri... ne duce incet spre…

- ”Progrese suficiente” s-au inregistrat in prima faza a negocierii Brexitului, a anuntat vineri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean Claude-Juncker, in urma unei intalniri cu premierul britanic Theresa May, deschizand astfel calea negocierii viitoarei relatii, tansmite BBC News.Comisia…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters, preluata…

- In contextul in care negocierile pentru Brexit s-au incheiat, un sondaj realizat in Marea Britanie arata ca majoritatea britanicilor vor un nou referendum pentru Brexit, scrie The Independent. Din cele 1.003 de persoane chestionate in sondajul realizat de Survival, 497 de persoane au declarat ca susțin…

- Fostul premier britanic Tony Blair sustine ca promisiunile facute de tabara "Leave" in campania pro Brexit sunt neadevarate, asa ca britanicii merita un al doilea referendum. Intr-un interviu acordat unui post de radio, citat de The Guardian, fostul premier a spus ca promisiunea conform careia…

- "Sarbatorim Ziua de 1 Decembrie, amintindu-ne valorile si idealurile pentru care au militat inaintasii nostri in anul 1918. Dorinta de libertate, de autodeterminare si de a aduna pe toti romanii sub un singur steag. Astazi, traim o perioada in care drepturile si libertatile cetatenilor sunt amenintate,…

- The Times face dezvaluiri pe baza unui studiu realizat de cercetatori de la Universitatea Swansea și Universitatea Berkeley din California, potrivit caruia mesaje referitoare la Brexit au fost postate de pe conturi de Twitter din Rusia in zilele de dinaintea votului de pe 23 iunie din Marea Britanie.Potrivit…

- Presedintele Parlamentului European (PE), Antonio Tajani, estimeaza ca Marea Britanie ar trebui sa plateasca cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din Uniunea Europeana (UE) pentru a-si onora angajamentele financiare, transmite The Associated Press. ”Factura” divortului este cel mai mare obstacol…