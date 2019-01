Stiri pe aceeasi tema

- Soros ataca în discursul traditional de la Davos China si pe Xi Jinping, ”cel mai periculos inamic” al societatilor libere si democratice; SUA si China se afla într-un ”razboi rece care ar putea deveni cald”. Miliardarul George Soros a atacat China…

- FMI a prezentat luni, în fața elitei economice mondiale reunite la Davos, tabloul unei creșteri mondiale înca solide, dar care încetinește mai repede decât se estima, pe fondul tensiunilor comerciale și a riscurilor politice, precum Brexit în Marea Britanie sau fronda…

- Germania ia in considerare sa blocheze folosirea produselor Huawei pentru viitoarea tehnologie 5G, dupa ce mai multe tari s-au impotrivit implicarii companiei chineze in retelele 5G din cauza ingrijorarilor privind securitatea, scrie BBC. Compania chineză Huawei, unul dintre cei mai mare producători…

- Presedintele Statelor Unite ar putea face agest gest pentru a apara negocierile comerciale cu China, relateaza AFP. Arestarea lui Meng Wanzhou, director financiar al gigantului din domeniul telecomunicatiilor Huawei, a provocat furia Beijingului, in contextul in care un armistitiu in razboiul comercial…

- Arestarea fiicei fondatorului Huawei, Ren Zhengfei, a fost facuta sambata trecuta, chiar in ziua in care președinții Donald Trump și Xi Jinping au decis, in cadrul unei intalniri desfașurate la forumul G20 de la Buenos Aires, sa incheie un armistițiu in razboiul lor comercial. Cele doua tabere și-au…