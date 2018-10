Soros, acuzat de finanţarea protestatarilor. Trump: NU VĂ LĂSAȚI PĂCĂLIȚI! Aceasta referire la George Soros intervine pe fondul declaratiilor recente ale prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, care denunta in mod regulat 'invazia migrantilor' in Europa si il acuza pe miliardarul de origine maghiara ca doreste sa inunde Ungaria cu migranti, prin ONG-uri pe care el le finanteaza. 'Manifestantii care urla (...) sunt profesionisti care au fost platiti pentru a da o imagine proasta senatorilor. Nu va lasati pacaliti!', a reactionat presedintele american intr-o postare pe Twitter, cu mai putin de doua ore inainte de un vot decisiv al Senatului. 'Priviti la toate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

