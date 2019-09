Sorina Pintea vrea sa limiteze publicitatea pentru dispozitivele care incalzesc tutun, cum sunt IQOS si Glo

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii va face publice pe site informari periodice privitoare la riscurile utilizarii dispozitivelor care incalzesc tutun, a anuntat, vineri, ministrul Sorina Pintea, care a precizat ca doreste limitarea publicitatii in cazul acestora. „Noi am infiintat in cadrul Ministerului Sanatatii…

- Ministerul Sanatatii va face publice pe site informari periodice privitoare la riscurile utilizarii dispozitivelor care incalzesc tutun, a anuntat, vineri, ministrul Sorina Pintea, care a precizat ca doreste limitarea publicitatii in cazul acestora, transmite Agerpres. "Noi am infiintat in cadrul Ministerului…

- “Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia a lansat licitațiile pentru achiziționarea unui mamograf digital cu tomosinteza și sistem de biopsie și un nou computer tomograf. Valoarea celor doua aparate depașește 450.000 de euro, iar aproximativ 90% din aceasta suma vine de la Ministerul Sanatații. Aceasta…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi, la Bistrita, ca fiecare spital judetean din tara va fi obligat, incepand cu data de 15 septembrie, sa aiba un centru de prelevare de organe. Ministrul a precizat ca in ultima saptamana au existat patru cazuri de prelevare de organe in tara,…

- Primii "pacienți sub acoperire" au fost deja trimiși in spitale acum 3 saptamani, iar aceste acțiuni sunt parte a unei strategii anticoruptie pe care Ministerul Sanatatii urmeaza sa o aplice pana in anul 2020, a anunțat marti ministrul Sanatații, Sorina Pintea.

- ”Ministerul Sanatații continua politica disprețuitoare la adresa nemțenilor”, considera senatorul PNL Eugen Țapu-Nazare, argumentandu-și opinia pe un raspuns oficial al ministerului, privind situația datoriilor Spitalului Județean Neamț. Eugen Țapu-Nazare a intrebat-o pe Sorina Pintea, ministrul Sanatații,…