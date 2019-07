Stiri pe aceeasi tema

- "Aseara, nume foarte mari ale scenei romanesti, oameni care au adus prestigiu acestei natiuni, au iesit in Piata Victoriei sa isi strige oful, vizavi de subfinantarea acestui domeniu. Nu am putut sa concepem pana in acest moment ca si acest domeniu, extrem de important pentru o natiune, sa fie bataia…

- Peste 25.000 de romani merg anul acesta in vacanta in Turcia, cu zboruri charter sau cu transport individual, numarul curselor charter saptamanale din oferta turoperatorului Paralela 45 crescand la 19 de la 12, anul trecut. Charterele spre Antalya, principala destinatie de vacanta, sunt operate…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat joi ca sistemul informatic al Spitalului „Victor Babes” este afectat de un atac cibernetic, adaugand ca sunt informatii in acest moment ca exista astfel de atacuri asupra a cinci unitati medicale din Bucuresti. „Avem informatii in acest moment ca exista…

- Celelalte birouri Endava din Romania sunt situate in Cluj-Napoca, Iasi, Bucuresti, Pitesti si Targu-Mures. „Argumentele care au stat la baza deschiderii celor doua centre in Timisoara si Brasov sunt legate de dimensiunea si calitatea comunitatii software din cele doua orase, existenta unor facultati…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi, la Targu Mures, ca desi initial estimarea pentru infiintarea celor patru centre de mari arsi a fost de 17 milioane de euro, s-a ajuns la o valoare de peste 40 de milioane de euro si ca fondurile au fost cuprinse in buget, iar studiile de fezabilitate…

- BUCUREȘTI, 16 mai – Sputnik, Georgiana Arsene. Virusul poate da, din pacate, semne severe de boala. De la începutul anului s-au îmbolnavit patru persoane. © Sputnik / Miroslav Rotari Hepatita virala, ”ucigașul tacut” din viața noastra Facem precizarea ca acest virus se propaga…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, luni, la Bistrița, ca numarul de paturi pentru marii arși este prea mic in țara și a anunțat ca doua secții destinate acestor pacienți, din Timișoara și Iași, vor fi deschise in mai, respectiv iunie, transmite corespondentul MEDIAFAX.Citește…

- Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, anunta investiții Ministrul Sanatații, Sorina Pintea Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, anunta investiții, atât în spitalele clinice de urgența, cât și în cele municipale și orașenești. Ea a precizat ca anul acesta bugetul pentru…