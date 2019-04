"Primul ministru a luat cuvantul si a facut propunerile", a spus ministrul Sanatatii, precizand ca inainte Viorica Dancila a ascultat parerile membrilor CEX, care "au fost aproape in unanimitate pentru remanierea domnului ministru Tudorel Toader".



Ministrul Sorina Pintea a aratat ca deciziile CExN trebuie respectate, fiind vorba de forul suprem al PSD.



"Eu cred ca deciziile CEX-ului, care este forul suprem al PSD, trebuiesc respectate. Am fost si noi, ministrii, invitati astazi in sedinta CEX, am vazut votul membrilor CEX, a fost un vot in unanimitate, deci prin urmare, asa…