- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a afirmat ca medicii curanți ar trebui sa informeze ministerul, conform unor proceduri in vigoare, lipsa unui medicament, caz in care se va elibera autorizație de nevoi speciale, iar medicamentul va putea fi adus in țara. Pintea a facut precizarile dupa ce ”Libertatea”…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri ca exista, in ultima vreme, un numar mare de pacienti arsi, numai in ultimele doua zile fiind inregistrate trei cazuri. ‘Cred ca exista alte institutii abilitate care trebuie sa traga un semnal de alarma, mai repede decat o facem sau am face-o…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca inca se practica „spaga in spitale”, dar ca din statistici rezulta ca a scazut numarul celor carora li s-a pretins sau care au dat spaga.

- Controlul hepatitelor virale Foto arhiva Ministerul Sanatatii a lansat un mecanism pentru controlul hepatitelor virale, prin care se urmareste ca, pâna în anul 2030, aceste boli sa nu mai constituie o amenintare majora la adresa sanatatii publice din tara noastra. Planul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri ca in Romania au fost inregistrati in luna martie cei mai multi pacienti cu arsuri grave din toata Uniunea Europeana, 76, conditii in care nu mai su...