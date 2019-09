Sorina Pintea suspenda temporar exportul paralel de citostatice si imunosupresoare care sunt insuficiente pe piata din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a decis sa suspende temporar (pentru 6 luni) exportul paralel de citostatice și imunosupresoare vitale pentru pacienții bolnavi de cancer sau care au suferit un transplant și care sunt insuficiente pe piața din Romania, a declarat astazi ministrul Sorina Pintea.

