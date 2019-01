Stiri pe aceeasi tema

- Scolile din toata tara vor fi inchise vineri, din cauza gripei, au decis ministerele Sanatatii si Educatiei. Astfel, copiii vor sta acasa patru zile. Conform raportarilor INSP, saptamana 14 – 20 ianuarie 2019 a avut un caracter epidemic, la fel ca si saptamana anterioara acesteia. Numarul cazurilor…

- „Conform raportarilor INSP, saptamana 14 – 20 ianuarie 2019 a avut un caracter epidemic, la fel ca si saptamana anterioara acesteia. Numarul cazurilor de infectii respiratorii acute a crescut din nou cu peste 20% fata de nivelul asteptat. Conform specialistilor, daca si cea de a 3-a saptamana consecutiv…

- „Conform raportarilor INSP, saptamana 14 – 20 ianuarie 2019 a avut un caracter epidemic, la fel ca si saptamana anterioara acesteia. Numarul cazurilor de infectii respiratorii acute a crescut din nou cu peste 20% fata de nivelul asteptat. Conform specialistilor, daca si cea de a 3-a saptamana…

- Reprezentanții Ministerului Sanatații anunța ca numarul cazurilor de infecții respiratorii acute a crescut cu peste 20% fața de nivelul așteptat, astfel ca au informat Ministerul Educației despre evoluția infecțiilor gripale și, prin Ordin al MEN, ziua de vineri va fi libera pentru elevi. „Conform…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, recomanda, in contextul cresterii numarului cazurilor de gripa, ca persoanele care prezinta simptome sa se adreseze medicului de familie, sa nu mearga in colectivitate sau in locuri aglomerate, iar in scoli sa se faca triaj epidemiologic, informeaza Agerpres.roPentru…

- Ministerul Sanatatii spune ca imunoglobulina, proteina a serului sangvin, se gaseste in depozitul Unifarm, iar lipsa acesteia din spitale este o problema de management. Unitatile spitalicesti pot cumpara medicamentul din banii pentru serviciile medicale.

- ” Incidenta diabetului este foarte mare la nivelul Romaniei – 12,4% din nivelul populatiei Romaniei. (…) In randurile copiilor se constata o crestere a incidentei diabetului. Astazi avem in monitorizare 3.440 de copii cu diabet zaharat tip I. Aceste date au impus necesitatea unei masuri urgente. In…

- Nu mai putin de 23 de manageri de spitale au fost sanctionati in ultimele noua luni de Ministerul Sanatatii, majoritatea primind sanctiuni in fondul lipsei de curatenie din unitatile sanitare. Si lipsa circuitelor a contat in decizia ministrului Sorina Pintea, care a precizat ca institutia pe care o…