Stiri pe aceeasi tema

- "Nu cred ca este cazul sa facem un spectacol public din aceste lucruri. Este un dosar de cercetare penala și sa lasam organele statului sa iși faca datoria, iar noi sa avem grija de pacienții pe care ii avem pe listele de așteptare", a afirmat miercuri ministrul Sanatații, Sorina Pintea.

- Site-ul HotNews.ro a publicat, luni, un document oficial al Institutului de Urologie si Transplant Renal din Cluj, care arata faptul ca Alexandru Arsinel a facut, in 2013, transplant de rinichi in aceeasi zi in care se inscrisese pe lista de asteptare. Institutul era condus, la acea vreme, de medicul…

- Actorul Alexandru Arsinel, care a fost supus unui transplant de rinichi in anul 2013, la Institutul de Urologie si Transplant Renal din Cluj, condus la acea vreme de medicul Mihai Lucan, a facut transplant in aceeasi zi in care se inscrisese pe lista de asteptare, in Registrul National de Transplant.…

- Actorul Alexandru Arsinel, care a fost supus unui transplant de rinichi in anul 2013, la Institutul de Urologie si Transplant Renal din Cluj, condus la acea vreme de medicul Mihai Lucan, a facut transplant in aceeasi zi in care se inscrisese pe lista de asteptare, in Registrul National de Transplant,…

- Actorul Alexandru Arșinel a facut transplant in aceeași zi in care se inscrisese pe lista de așteptare, in Registrul Național de Transplant. Articolul DOCUMENT EXCLUSIV – Hotnews: Alexandru Arșinel a facut transplant de rinichi in aceeași zi in care s-a inscris pe lista de așteptare apare prima data…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adriana Chirita , pictor, membra a Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1938); Angel Rababoc , actor, Teatrul National „Marin Sorescu“ - Craiova (n. 1959); Aurelia Vaida , profesor canto din Focsani (n. 1964) Bela Soki , f.politician UDMR de Bihor (n. 1965);…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 195, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele doua persone care au murit de gripa sunt un barbat de 84 de ani din Cluj, confirmat cu virus gripal tip A, nesubtipat, si o…

- Opt persoane, intre care Mihai Pleșu, fiul filosofului Andrei Pleșu, au fost ridicate de polițiști și procurori DIICOT in urma unor percheziții facute vineri in București și Iași intr-un dosar de trafic de droguri, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare.