"Saptamana viitoare va fi decisiva. Daca pentru a treia saptamana consecutiv numarul cazurilor diagnosticate va depasi numarul cazurilor estimate, atunci vom declara epidemie de gripa. In ceea ce priveste pacientii care prezinta simptomele unei gripe, acestia trebuie sa se adreseze in primul rand medicului de familie, sa evite automedicatia si sa respecte cu strictete instructiunile pe care inclusiv Ministerul Sanatatii le-a transmis in teritoriu avand in vedere multiplele cazuri de viroze respiratorii din aceasta perioada", a declarat Sorina Pintea duminica intr-o interventie la Antena 3.