Ministerul Sanatatii va continua finantarea constructiei la noul spital din Falticeni, demarata in 1991, pentru ca in toamna acestui an sa se finalizeze lucrarile si sa se inaugureze investitia, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Frasin, ministrul Sorina Pintea, potrivit Agerpres.

Ministrul a criticat informatiile aparute in presa, potrivit carora din 2015 nu s-au mai alocat bani de la bugetul de stat pentru aceasta investitie, precizand ca anul trecut s-au alocat 13,5 milioane de lei, in 2019 alti 476.000 de lei pentru plati restante, iar in aceasta saptamana, dupa ce Comisia…