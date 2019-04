Sorina Pintea răspunde atacului președintelui Iohannis "I-am spus sa iși aleaga mai cu atenție consilierii pe sanatate. Spune ca știe cu ce se confrunta sistemul de sanatate. Spune ca fac campanie revoltatoare de imagine. Observ ca are alte unitați de masura domnul președinte. Pe de alta parte, ne descurcam foarte bine cu programul de guvernare. Cred ca știe ca s-au majorat salariile. Daca acum a aflat ca sistemul are dificultați, e bine ca totuși a aflat. Probabil ca președintele are sistemului lui de judecata, noi avem sistemul nostru, sistem pe care il vedem și pe care trebuie sa il aplicam, sa avem grija de cei care lucreaza in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

