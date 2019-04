"Il asigur ca voi continua aceste controale inopinate. Daca dansul considera ca sunt campanii de imagine e perfect. Voi face in continuare acest lucru. Dar cred ca nu este la curent cu ce s-a intamplat si cu ce realizari avem din programul de guvernare, chiar pe sanatate. Mai trist e ca a spus acest lucru in fata unor manageri de spitale. A blamat, de fapt, munca lor si investitiile pe care Ministerul Sanatatii le-a facut in aceste spitale. Este trist. Este trist ca a ajuns sa discute in felul acesta despre ce se intampla. Eu credeam ca va veni sa sprijine reforma in Sanatate, pentru ca este…