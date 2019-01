Stiri pe aceeasi tema

- Medicii rezidenți care fac garzi la Spitalul Clinic de Urgența Craiova iși platesc meniul pe care il consuma de la bucataria unitații spitalicești. Masura a fost luata de la 1 ianuarie, dupa ce firma care are contractual a invocate costurile prea mari, transmite coespondentul MEDIAFAX.Conducerea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, ca va realiza un plan de masuri, impreuna cu sindicatele din domeniu, pentru limitarea spagii din spitale, fenomen care este de "mare amploare". "Astazi (marti, 8 ianuarie - n.r.) la aceasta discutie pe care am avut-o cu cele doua federatii (Sanitas…

- Sindicalistii ameninta cu greva generala, dupa ce sporurile si primele pentru acest an au fost plafonate. Sorina Pintea, ministrul Sanatatii: „Eu am stabilit azi cu colegii mei o intalnire cu sindicatele pentru a vedea care sunt doleantele, care sunt problemele pe care le ridica referitor la ce doresc…

- O decizie cu privire la Maternitatea Giulesti din Capitala, unde internarile sunt inca sistate dupa ce mai multi nou-nascuti au fost infectati cu stafilococul auriu, va fi luata in functie de rezultatele probelor de laborator, a afirmat astazi ministrul sanatatii Sorina Pintea. Ea a precizat ca probele…

- Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a declarat zilele trecute, intr-o conferinta de presa, ca are in vedere o modalitate de a-i face pe medicii rezidenti sa stea in tara un anumit numar de ani. Acesta spune ca este o varianta de ...

- Federatia Asociatiilor Studentilor in Medicina din Romania (FASMR) i-au transmis Sorinei Pintea, ministrul Sanatatii, ca medicii au in continuare numeroase motive pentru care sa plece din tara. Declaratia federatiei vine dupa ce Sorina Pintea a declarat marti ca medicii rezidenti ar putea fi obligati…

- Ministrul Sanatații se gandește la o soluție pentru ca medicii rezidenți sa ramana in țara. Sorina Pintea a discutat despre aceasta tema și cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Avand in vedere ca in spitalele din Romania exista un deficit de 15.000 de medici, Sorina Pintea a spus ca o soluție…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a declarat ca actorul Florin Busuioc a suferit un infarct masiv si ca acesta are parte de „cele mai bune ingrijiri la Spitalul din Craiova”. Ea neaga informatiile public potrivit carora operatia de montare a unui stent ar fi fost efectuata de un medic rezident. De…