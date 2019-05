Sorina Pintea, ministrul unui popor de infractori Nici nu stii daca sa te infurii ori sa ramai calm dupa o asemenea declaratie. „Sunt putin trista, am avut niste experiente neplacute. Cred ca este ceea ce ne caracterizeaza pe noi ca popor (…) Va spun foarte sincer, ma si gandeam dupa si sper sa nu ma citeze nimeni, eu cred ca suntem un […] Sorina Pintea, ministrul unui popor de infractori is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intrebat fiind despre declaratiile ministrul Sorina Pintea conform carora romanii ar fi un „popor de infractori", ca daca aceasta se refera la partidul sau si la guvernul din care face parte este „trist".

- "A fost o declaratie scoasa din context si folosita in scop politic. Mi se pare cu atat mai ciudat, cu cat sanatatea nu ar trebui sa fie un subiect de disputa politica. A fost o discutie despre spaga in spitale pe care am avut-o cu studenti, bloggeri, cu organizatii civile. Se discuta despre acest…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a sustinut, miercuri, ca declaratia sa, preluata in spatiul public, conform careia romanii ar fi un ''popor de infractori'', a fost scoasa din context. Intrebata, cu ocazia unei declaratii de presa sustinute la finalul sedintei de Guvern,…

- Președintele Romaniei a reactionat dur, miercuri, la declarația ministrului Sanatații, ca suntem un popor de infractori. "Doamna ministru face parte dintr-un guvern, si, daca se refera la partidul domniei sale și la guvernul din care face parte, e trist. Daca avem un partid si un Guvern care sa faca…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a venit cu explicatii, miercuri, de la sediul Guvernului, dupa ce a spus ca suntem un popor de infractori. Intrebata, la finalul sedintei de Guvern, cum raspunde criticilor aduse de reprezentantii Opozitiei care i-au cerut demisia, in urma acestei afirmatii controversate,…

- Afirmația a fost facuta in cadrul unei dezbateri privind spaga pe care o dau pacientii la spitalele de stat. Sambata, Sorina Pintea a efectuat o "vizita inopinata" la Spitalul Județean din Cluj.

- Pintea s-a plâns ca îi sunt criticate controalele neanuntate în miez de noapte în spitalele din tara, ca desi are buget-record pentru investitii trebuie sa se roage ca unitatile sa ceara finantare pentru aparatura medicala si ca îi sunt criticate si masurile adoptate…

- Prezenta la o dezbatere pe tema ”De ce dam șapga”, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a facut o declarație surprinzatoare: „Cred ca suntem un popor de infractori”. „Am constatat și de-a lungul carierei mele ca, daca nu exista masuri coercitive, nicio problema nu se rezolva. Și nu se refera doar la…