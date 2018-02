Stiri pe aceeasi tema

- Sorina PINTEA, ministrul Sanatatii, s-a intalnit in aceasta dimineata cu reprezentantii Aliantei Nationale a Pacientilor cu Boli Rare. "Va multumesc ca mi-ati dat ocazia de a incepe mandatul alaturi de pacienti. Pentru mine este important ca Ministerul Sanatatii sa fie deschis in colaborarea cu asociatiile…

- Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat marti, intr-o conferinta de presa, ca obiectivele principale ale mandatului sau sunt legate, in acest moment, de realizarea spitalelor regionale si rezolvarea problemei rezidentilor. "Obiectivul principal, in acest moment, pentru mine, este legat…

- Bihorul este printre cele sapte mari orase din tara in care va poposi Caravana TVR 1 pentru preselectiile la show-ul de folclor, intitulat ,,O vedeta populara’’. Preselectiile nationale ale interpretilor se desfasoara din 1 februarie pana in 28 februarie. Realizatorii emisiunii vor…

- Noul ministrul al Sanatații, Sorina Pintea, este sigura ca iși va duce mandatul la bun sfarșit pentru ca a lucrat la programul de guvernare, iar acolo sunt foarte multe chestiuni in care crede și, totodata, are susținere politica. ”Va dura acest mandat pentru ca eu am lucrat la programul de guvernare.…

- Ministrul Sanatatii: Obiectivul principal acum, spitalele regionale Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat marti, intr-o conferinta de presa, ca obiectivele principale ale mandatului sau sunt legate, in acest moment, de realizarea spitalelor regionale si rezolvarea problemei rezidentilor.…

- Noul ministrul al Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa preluarea portofoliului, ca principalul sau obiectiv este continuarea proiectelor pentru cele trei spitale regionale, din Iasi, Cluj si Craiova, precizand ca isi doreste sa viziteze toate spitalele judetene din tara. "Obiectivul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca exista intarzieri privind constructia celor trei spitale regionale, a liniei de metrou M6 si a autostrazii Campia Turzii - Ogra - Targu Mures. "Din pacate, pentru autostrada Campia Turzii - Ogra - Targu Mures si constructia liniei de…

- Studiul a folosit trei indicatori pentru a masura performanța orașelor și a administrațiilor din România: valoarea absoluta a cheltuielilor de capital și valoarea absoluta a absorbției de fonduri europene, pe perioada 2007- 2016; cheltuielile de capital pe cap de locuitor și absorbția de fonduri…

- Liviu Dragnea a anuntat la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD ca modificarile la planul de guvernare includ si construirea a trei cladiri pentru opere din tara, la Craiova, Iasi si Cluj-Napoca, o veste considerata „nesperat de fericita, daca se aplica", de lumea culturala ieseana, in contextul…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Un numar de 94 de sanctiuni contraventionale de aproximativ 28.000 de lei au fost aplicate de politisti, in urma verificarii a 260 de autoturisme care efectueaza transport public de persoane in regim de taxi in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova,…

- Politistii au verificat taximetristii din zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi. In doar 2 ore, au fost luati la intrebari 260 de taximetristi. In urma neregulilor constatate, 94 dintre ei (adica peste o treime) au primit sanctiuni…

- Un numar de 94 de sanctiuni contraventionale de aproximativ 28.000 de lei au fost aplicate de politisti, in urma verificarii a 260 de autoturisme care efectueaza transport public de persoane in regim de taxi in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova,…

- Un numar de 94 de sanctiuni contraventionale de aproximativ 28.000 de lei au fost aplicate de politisti, in urma verificarii a 260 de autoturisme care efectueaza transport public de persoane in regim de taxi in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova,…

- Compania British American Tobacco (BAT) Romania a anunțat, miercuri, extinderea rețelei de distribuție glo™, cel mai nou produs al companiei care incalzește, nu arde tutunul, pe piețele din șapte mari orașe: București, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Iași, informeaza...

- Wizz Air se va extinde in 2018 adaugand trei rute noi din Romania spre Europa, acestea fiind Atena, Goteborg și Nisa. Compania aeriana low-cost a anunțat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena,…

- Teracomm anunța astazi ca produsele smart-watch pentru copii MyKi Touch și MyKi Watch au fost achiziționate de mii de parinți din Romania, pe parcursul anului 2017. Ceasurile inteligente, care aduc o comunicare mai facila și un plus de siguranța copiilor și parinților din Romania, au fost cel mai bine…

- Primariile mai multor orase mari organizeaza Revelion in aer liber, cu concerte si focuri de artificii, mii de oameni fiind asteptati sa petreaca momentul trecerii in noul an in pietele centrale din Craiova, Slatina, Ramnicu Valcea, Sibiu, Cluj-Napoca, Iași, Timisoara, ...

- Politistii au dat peste 120 de amenzi taximtristilor din aeroporturile din Bucuresti, Cluj, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi, in doar doua ore. De asemenea, un permis a fost retinut si 11 certificate de inmatriculare au fost retrase.Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR),…

- Razie pe Aeroportul Cluj. Taximetriștii, luați la puricat Politistii au acționat pentru verificarea legalitații activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau, Iasi, Bucuresti. În doar doua ore, au fost verificate 200 de autoturisme,…

- Polițiștii au acționat pentru verificarea legalitații activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internaționale Henri Coanda București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Bacau și Iași. In doar 2 ore, au fost verificate aproape 200 de autoturisme, au fost aplicate 125 de sancțiuni contravenționale…

- Politistii au actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi. In doar 2 ore, au fost verificate aproape 200 de autoturisme, au fost aplicate 125 de sanctiuni contraventionale…

- Taximetriștii din zona aeroporturilor au fost verificați de politisti, fiind aplicate peste 100 de sancțiuni. Politistii au acționat pentru verificarea legalitații activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.…

- World Class Romania, cea mai extinsa retea locala de centre de fitness, detinuta de fondul de investitii polonez Resource Partners, a semnat un parteneriat strategic cu producatorul american de echipamente sportive Under Armour, in scopul incurajarii activitatii fizice in randul romanilor.…

- Candidații admiși la examenul de rezidențiat își aleg locurile/posturile posturile în specialitatea pentru care au optat duminica și luni, a informat un comunicat al Ministerului Sanatații. Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregatire se face…

- Politistii au acționat pentru verificarea legalitați activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.In doar 2 ore, au fost verificate aproape 250 de autoturisme, au fost aplicate 112 sancțiuni contravenționale,…

- Politistii au acționat pentru verificarea legalitați activitații de taximetrie în zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.”La data de 21 noiembrie a.c., sub coordonarea de specialitate a Directiei de Politie…

- Politistii au aplicat 112 sanctiuni contraventionale in valoare de 40.855 de lei, au retras 14 certificate de inmatriculare si au retinut un permis de conducere, in urma unei actiuni pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor “Henri Coanda” Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Politistii au aplicat 112 sanctiuni contraventionale in valoare de 40.855 de lei, au retras 14 certificate de inmatriculare si au retinut un permis de conducere, in urma unei actiuni pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor “Henri Coanda” Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Politistii au aplicat 112 sanctiuni contraventionale in valoare de 40.855 de lei, au retras 14 certificate de inmatriculare si au retinut un permis de conducere, in urma unei actiuni pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor ''Henri Coanda'' Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2017. In toata țara, la concurs s-au inscris 6.817 de candidați, locurile si posturile scoase la concurs de Ministerul Sanatatii fiind mai putine, respectiv 3.959. Concret, sunt disponibile 3.524 de locuri si 435 de posturi in spitalele din tara. Lista candidaților pentru concursul…

- Lantul de restaurante cu specific asiatic Ready to box Chopstix, operat de compania MLS Invest Trading, prezent cu 16 unitati in Romania, urmareste sa se extinda in Cluj-Napoca, Iasi, Craiova si Sibiu.

- Potrivit Libertatea, concursul de rezidențiat organizat in București a fost unul cu surprize. In 27 dintre 35 de sali in care a fost organizat concursul, candidații au primit grilele cu intrebari incomplete, deoarece aveau 40 de intrebari, in loc de 200. Conform rectorului UMF, academician…

- REZIDENTIAT 2017. Ministerul Sanatatii a organizat, duminica, concursul de Rezidentiat pentru domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, in sase centre universitare, respectiv in Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Dupa examen, mai multi participanti s-au plans ca…

- REZULTATE REZIDENȚIAT 2017 UMF CLUJ-NAPOCA. 946 de candidati au sustinut examenul de rezidentiat in Cluj Napoca. 692 medicina, 168 medicina dentara si 86 farmacie. Concursul s-a derulat sub forma de test-grila, cu 200 de intrebari pentru fiecare domeniu, pe o durata de 4 ore.Dupa o pauza de 15 minute,…

- Mai multe probleme tehnice au fost inregistrate, duminica, in timpul examenului de rezidentiat organizat la Universitatea “Carol Davila” din Bucuresti, unii candidati reclamand ca grilele au fost scanate gresit. Ministerul Sanatatii a anuntat ca grilele au fost rescanate, iar lucrarile recorectate.…

- Ministerul Sanatatii organizeaza, astazi, concursul de Rezidentiat pentru domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, acesta urmand sa aiba loc, decentralizat, in sase centre universitare, respectiv in Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Potrivit Ministerului Sanatatii…

- Ministerul Sanatatii organizeaza, duminica, concursul de Rezidentiat pentru domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, acesta urmand sa aiba loc, decentralizat, in sase centre universitare, respectiv in Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara, potrivit MS. …

- La fel ca in anii trecuți, concursul de rezidentiat se va desfașura, decentralizat, in 6 centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara. In sesiunea din 2017, absolventii universitatilor de medicina, medicina dentara si farmacie vor putea concura ...

- Ministerul Sanatații organizeaza duminica, 19 noiembrie, examenul de Rezidențiat pentru absolvenții de medicina, medicina dentara și farmacie. La fel ca in anii trecuți, concursul se va desfașura, descentralizat, in centrele universitare din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara.…

- In perioada 20-24 Noiembrie 2017, proiectul „Doneaza sange! Fii erou!” organizeaza o noua campanie de donare de sange. Aceasta va fi o campanie naționala de donare de sange, una dintre cele mai ample organizate pana acum in Romania și se va desfașura simultan in 10 centre universitare din țara: Brașov,…

- Au mai ramas doar cateva zile pana cand absolvenții universitaților de medicina și farmacie din țara vor da concursul de intrare in rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie, organizat de Ministerul Sanatații. Concursul se desfașoara pe 19 noiembrie…

- Ministerul Sanatatii organizeaza concurs de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, duminica, 19 noiembrie 2017. Concursul se desfasoara in centrele universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Sunt disponibile…

- Ministerul Sanatatii organizeaza, duminica, 19 noiembrie, concurs de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Concursul se desfasoara in centrele universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Concursul…

- Angajatorii din strainatate recruteaza medici si asistenti medicali din Romania. Ofertele pentru medici incep de la 4.000 - 5.000 de euro in Franta si Germania, iar pentru tarile nordice de la 7.000 de euro. 0 0 0 0 0 0 Spitalele, cabinetele medicale si farmaciile au posibilitatea sa…

- Mii de persoane se afla deja in fața Guvernului, iar numarul celor sosiți la protestul „Nu vrem sa fim o nație de hoți!” crește continuu. Și in alte orașe din țara - Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Galați, Iași, Craiova, Ramnicu Valcea - s-au adunat sute de oameni.

- Peste 2000 de persoane se afla deja in fața Guvernului, iar numarul celor sosiți la protestul „Nu vrem sa fim o nație de hoți!” crește continuu. Și in alte orașe din țara - Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Galați, Iași, Craiova, Ramnicu Valcea - s-au adunat sute de oameni.

- Mai multe proteste fata de proiectele de modificare a Legilor Justitiei au loc duminica seara în Bucuresti si în alte orase din tara si din afara. Circulația în Piața Victoriei a fost blocata, sunt deja mii de oameni și numarul lor este în creștere. În Bucuresti,…

- In București, oamenii sunt chemați sa se adune la ora 18,00 in Piața Victoriei, urmand ca in jurul orei 19,00 sa plece in marș spre Parlament. Manifestații asemanatoare sunt anunțate pentru duminica in alte orașe din țara, precum și in Paris, Berlin, Roma, Zurich. "Proiectul de modificare…

- In Bucuresti, oamenii sunt chemati sa se adune la ora 18,00 in Piata Victoriei, urmand ca in jurul orei 19,00 sa plece in mars spre Parlament. Conform Agerpres, manifestatii asemanatoare sunt anuntate pentru duminica in alte orase din tara, precum si in Paris, Berlin, Roma, Zurich. "Proiectul de modificare…