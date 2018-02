Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii: noi de cazuri de rujeolă Sorina Pintea a mai sustinut ca devine imperios necesar sa se discute despre legea vaccinarii. 'Ca noutate pot sa va spun ca saptamana aceasta am mai inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola, saptamana trecuta - 64 de cazuri noi. Deci devine imperios necesar sa discutam despre legea vaccinarii obligatorie. Dar nu este vorba de obligatia parintelui de a-l vaccina pe copil, sau, ma rog, vine autoritatea, il ia de mana, il duce si il vaccineaza. Nici vorba. Este despre obligativitatea parintelui de a-si asuma acest lucru, adica de o declaratie pe proprie raspundere ca nu doreste sa il vaccineze,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

