- Alte state membre UE cu un numar mare de decese provocate de tuberculoza sunt Polonia, 545 de decese sau 12% din numarul total din UE, si Franta, 440 de decese sau 10% din numarul total din UE, potrivit Agerpres. Incidenta tuberculozei in Romania este de sase ori mai mare decat in UE, in conditiile…

- Europeana cu cele mai multe cazuri noi de tuberculoza inregistrate, incidenta fiind de 6,5 ori mai mare ca in UE, au informat specialistii de la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, care au organizat joi o conferinta de presa, cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva acestei grave maladii, potrivit…

- Adunarea Nationala Populara (forul legislativ) din China a votat, marti, o lege privind organizarea si functionarea noii agentii anticoruptie, act normativ prin care campania de combatere a coruptiei in randul membrilor Partidului Comunist va fi extinsa la toti functionarii publici, transmite dpa,…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei, fiind vorba despre un barbat de 78 de ani. Numarul deceselor inregistrate de la inceputul acestei ierni din cauza virusului gripal a ajuns la 101, conform datelor transmise joi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca “in niciun caz” nu trebuie declarata stare de epidemie din cauza deceselor cauzate de gripa, deoarece numarul acestora nu este “peste nivelul pe care specialistii l-au prognozat”. „In niciun caz. Este un numar mare de decese, dar nu este peste…

- Ministrul Sanatatii spune, intr-un mesaj transmis de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie imbunatatit, dupa o consultare prealabila cu actorii implicati in aceasta zona.Ea afirma ca preventia…

- Desfașurata sub sloganul „Noi putem. Eu pot”, Ziua Mondiala a Cancerului 2018 subliniaza rolul fiecarui individ in lupta impotriva cancerului. Ziua este parte a campaniei universale a luptei cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris adoptata la Summitul Mondial impotriva Cancerului pentru Noul Mileniu,…

- Intre 29 ianuarie și 2 februarie, in județul Bacau s-au inregistrat 21 de noi cazuri de rujeola, fapt care ne situeaza pe primul loc pe țara. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunta ca in ultima saptamana s-au inregistrat 64 de cazuri noi de rujeola in noua judete…

- In cel mai recent raport de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, au fost incluse patru suspiciuni de gripa (doua la intervalul de varsta 15-49 ani, una la 50-64 ani și una la peste 65 de ani).…

- Numarul imbolnavirilor de rujeola de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.559, 50 de cazuri noi fiind inregistrate in ultima saptamana, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. 10.093 de cazuri au aparut la persoane care nu s-au vaccinat deloc, peste 2.000…

- In saptamana 15-19 ianuarie, in județul Vaslui au fost raportate 23 de cazuri. Reprezentanții Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) au anunțat ca, in saptamana 15-19 ianuarie, au fost raportate 86 de cazuri noi de rujeola, in 12 județe și in municipiul București.…

- Peste 10.300 de cazuri de rujeola s au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, din care 37 de decese, iar un al 38 lea deces posibil din cauza rujeolei este in curs de investigare, arata ultimele date transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT .In…