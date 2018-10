Sorina Pintea: Legea transplantului este gata "Am avut mai multe discutii cu partea ungara si astazi am primit un raspuns de acolo ca urmeaza un acord de principiu, pe care urmeaza sa il discut cu oficiali de la Budapesta, prin care putem face zece transplanturi pulmonare. (...) Legea transplantului este gata", a spus Pintea. Reprezentanta MS a afirmat ca a fost facuta o verificare la Agentia Nationala de Transplant (ANT), unde au fost gasite "multe probleme marunte, care puteau fi rezolvate usor". "Am facut o verificare la Agentia Nationala de Transplant. Am gasit foarte multe, unele chestii marunte, care puteau fi rezolvate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

