Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, si-a cerut ieri scuze pacientilor Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova, in urma neregulilor constatate in cea mai mare unitate sanitara din Oltenia. Aparatura defecta, investitii putine, sincope in aprovizionarea cu medicamente sunt doar cateva dintre problemele descoperite de Corpul de control al Ministerului Sanatatii. Pintea pune totul pe seama relei-vointe […]