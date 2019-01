Stiri pe aceeasi tema

- Doua din cele trei propuneri din Pachetul Mobilitate 1 au fost respinse de comisia de specialitate a Parlamentului European in condițiile in care cateva sute de reprezentanți ai transportatorilor din Romania, Bulgaria și Polonia au protestat la Bruxelles fața de modificarile prevazute. Unul dintre protestatarii…

- Ministrul Marius Budai i-a transmis Maritei Ulvskog ca Romania este foarte determinata pe perioada exercitarii Președinției la Consiliul Uniunii Europene și ca spera in sprijinul și flexibilitatea Parlamentului European, pentru a inchide cat mai multe dosare, se arata in comunicatul trimis DCNews.…

- Astazi, la Strasbourg, incepe o noua sesiune in plen a Parlamentului European, care ar urma sa se pronunte, maine, asupra unei rezolutii privind respectarea statului de drept in Romania, in aceeasi zi in care la Bruxelles va fi publicat raportul Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru 2018. Proiectul…

- "Nu am apucat sa il vad (draftul rezolutiei Parlamentului European privind statul de drept din Romania - n.r.). As vrea atunci cand se va dezbate in Parlamentul European sa se vada ca noi, prin aceste modificari la legile Justitiei, fara indoiala, am tinut cont si de recomandarile Comisiei de la…

- "Ne aflam cu toții in fața unui moment extrem de important ce va avea loc in aceasta luna in Parlamentul European, supunerea la vot a rezoluției „The rule of law in Romania”, miercuri, 14 Noiembrie, inițiata in urma sesizarilor venite din partea unor europarlamentari romani care, din nefericire,…

- Parlamentul European este profund ingrijorat de modificarile aduse legislatiei judiciare si penale din Romania, in special cu privire la potentialul de a submina independenta sistemului judiciar, potrivit unui draft al rezolutiei care va fi votat in PE. Documentul obtinut de Mediafax este…

- „Ne aflam cu toții in fața unui moment extrem de important ce va avea loc in aceasta luna in Parlamentul European, supunerea la vot a rezoluției „The rule of law in Romania", miercuri, 14 Noiembrie, inițiata in urma sesizarilor venite din partea unor europarlamentari romani care, din nefericire,…

- "Aici nu am venit sa discutam probleme de alianta. Alianta functioneaza foarte bine si nu avem pareri diferite in mod fundamental. Legile justitiei sigur ca vor veni in Parlament in mod obligatoriu pentru ca este Ordonanta 92, care repune practic in discutie legile si obliga Parlamentul la rediscutarea…