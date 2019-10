Sorina Pintea, întrebată dacă se mai dă 'şpagă' în spitale: Nivelul a scăzut Sorina Pintea a precizat ca acest fenomen nu va disparea decat in timp.



"Informatiile mele sunt ca da. Avem un chestionar de feek-back pe care il prelucram. Raportul acesta se publica pe site-ul ministerului, dar in afara acestor cifre seci eu am acces si la date mai multe si pot sa vad si spitalele unde se percepe declarativ, pentru ca pacientii spun asta. Nivelul a scazut. Era de asteptat sa scada. Nu va disparea acest fenomen, decat poate in timp. Dar, suntem de vina cu totii, si pacienti si personalul medical. Ma intreba cineva daca sunt de acord cu ceea ce se intampla la Spitalul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

