Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 1.000 de doze de imunoglobulina vor sosi in cursul zilei de miercuri in Romania, a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Aceste doze nu fac parte din cele achizitionate prin Meca...

- Mai mulți medici din Gorj au semnat o scrisoare catre ministrul Sanatații, Sorina Pintea, in care ii cer sa anuleze Anexa 10, care plafoneaza sporurile din sistemul medical la 30%. Scrisoarea este semnata de medicii de la ATI din cadrul S...

- Astfel, ziua de duminica, 25 martie, va fi cea mai scurta zi din an, avand 23 de ore, scrie greatnews.ro. In Romania, ora de vara a fost introdusa pentru prima data in 1932. Din 1943, practica trecerii la ora de vara a fost suspendata, fiind reintrodusa in Romania in anul 1979. Citeste…

- Romania are cea mai ridicata rata a prevalentei infectiei cu virusul Hepatitei C din Uniunea Europeana – 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, iar circa 80% dintre infectii ar fi cu replicare virala, in contextul existentei unui nivel scazut de informare si constientizare…

- Raul Patrascu, specialist in Sanatate, absolvent de Yale si fost consilier de stat in Guvernul Ciolos, explica pacaleala celor de la guvernare in legatura cu cresterile salariale din sanatate. Luni de zile mai multi membri ai guvernelor PSD, in frunte cu cel al Muncii, Lia Olguta Vasilescu,…

- Mentinerea sporurilor in sectorul Sanatatii la nivelul existent la inceputul anului nu este posibila, intrucat exista un plafon, cel de 30%, mentionat in Legea salarizarii unitare, care trebuie respectat, a declarat, joi, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dupa discutiile cu reprezentantii Federatiei…

- Mentinerea sporurilor in sectorul sanatatii la nivelul existent la inceputul anului nu este posibila, intrucat exista un plafon, cel de 30%, mentionat in Legea salarizarii unitare, care trebuie respectat, a declarat, joi, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dupa discutiile cu reprezentantii Federatiei…

- Mentinerea sporurilor in sectorul sanatatii la nivelul existent la inceputul anului nu este posibila, intrucat exista un plafon, cel de 30%, mentionat in Legea salarizarii unitare, care trebuie respectat, a declarat, joi, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dupa discutiile cu reprezentantii Federatiei…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea sa afle de la ministrul sanatații, Sorina Pintea, care sunt masurile pe care vrea sa le implementeze pentru ca persoanele asigurate sa beneficieze de cofinanțarea serviciilor medicale de baza pentru medicina dentara. Intr-o intrebare adresata ministrului sanatații,…

- Achizitia de ambulante trebuie urgentata, sustine Gheorghe Chis, presedintele Federatiei Nationale Sindicale Ambulanta din Romania. Acesta participa la o intalnire cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, pe marginea regulamentului de sporuri, care au fost plafonate la 30% per ordonator de credite.

- Lipsa de imunoglobulina a fost rezolvata Premierul Viorica Dancila a anuntat ca problema lipsei de imunoglobulina a fost rezolvata, precizând totodata ca îsi asuma faptul ca, la începutul sedintei de guvern de miercuri, a rostit gresit denumirea acestei substante. "Important…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca problema lipsei de imunoglobulina a fost rezolvata, precizand totodata ca isi asuma faptul ca, la inceputul sedintei de guvern de miercuri, a rostit gresit denumirea acestei substante. "Important este ca am rezolvat aceasta problema si (...) criticile…

- Deputatul PNL de Alba Florin Roman aduce in atentia ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, situatii de “discriminare a medicilor specialisti din sistemul privat, obligati sa lucreze prin contract cu CNAS”. Problemele au fost semnalate de un grup de medici, primiti in audienta la cabinetul sau parlamentar.…

- Romania cere ajutor internațional pentru a rezolva criza imunoglobulinei. „Am epuizat toate variantele de rezolvare pe termen scurt a lipsei de imunoglobulina in spitale, așa ca am decis sa declanșam Mecanismul European de protecție civila, instrument creat pentru a rezolva astfel de situații”, a declarat…

- Romania a activat mecanismul de alerta european prin care solicita imunoglobulina, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. "Pentru a putea rezolva aceasta problema, statul roman a suspendat clawback-ul pentru acest produs pentru o perioada de doi ani de zile si totusi nu s-a intamplat nimic.…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentanții asociațiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down și pacienților cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii soluțiilor la problemele cu care se confrunta. La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat…

- Presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa, va participa astazi la Ministerul Sanatati, la o intalnire cu ministrul Sorina Pintea, in vederea stabilirii si remedierii deficientelor aparute in ceea ce priveste documentatia pentru Spitalul Regional de Urgente. "Am inteles ca, la intrevederea de azi,…

- Doctorul Vasile Pop, director medical al Spitalului Judetean din Baia Mare, a fost numit manager interimar al unitatii medicale. Numirea lui vine dupa ce fostul manager, Sorina Pintea, a fost numit in functia de ministru a Sanatatii.

- Creșterea salariilor personalului medical este foarte mare. Nu este o creștere falsa, este o creștere. Dar sporurile sunt limitate la 30%, pentru ca se aplica la o alta baza, a explicat joi, ministrul Sanatații, Sorina Pintea , dupa intalnirea din Grupul de Dialog Social de la MS. ” Sumele sunt rezonabile…

- Premierul Viorica Dancila efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. Cei doi sefi de guvern vor sustine declaratii comune de presa. Prim-ministrul va avea și o intalnire oficiala cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu.…

- Aceasta este prima vizita oficiala bilaterala pe care o face premierul Dancila. Conform programului oficial, la ora 10.00, Viorica Dancila va fi primita de omologul sau moldovean, Pavel Filip, la resedinta de stat. Cei doi oficiali vor avea convorbiri urmate de declaratii de presa comune.…

- „Am vazut critici ca nu am luat cu mine ministrii care au un rol determinant. Saptamana viitoare va veni doamna Rovana Plumb (ministrul Fondurilor Europene-n.r.), va veni si doamna Sorina Pintea (ministrul Sanatatii-n.r.) pentru spitalele regionale. Eu cred ca aceste intalniri trebuie sa fie eficiente,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, vor merge la Bruxelles, saptamana viitoare, afirmand ca membrii Guvernului trebuie sa aiba intalniri punctuale si eficiente cu oficialii europeni.

- Prim-ministrul Viorica Dancila și mai mulți membri ai cabinetului s-au intalnit astazi cu reprezentanți ai asociațiilor de sprijin pentru persoanele cu tulburari din spectrul autismului, prima dintr-o serie de intalniri pe care șeful Executivului le va avea in perioada urmatoare cu asociațiile care…

- Baze de date cu producatorii si distribuitorii autorizati de medicamente Agentia Nationala a Medicamentului a anuntat ca a lansat doua baze nationale de date cu producatorii si distribuitorii autorizati în România. Demersul vine pe fondul semnalelor trase de asociatiile de pacienti…

- Sindicalistii din Sanatate au anuntat, dupa o alta intalnire cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ca regulamentul de sporuri este complex si "trebuie luat bucatica cu bucatica", mentionand ca este nevoie de o solutie cu privire la incadrarea in plafonul de 30% prevazut pentru spitale.

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea sa afle de la ministrul sanatații, Sorina Pintea, de ce s-au dublat costurile pentru construcția a opt spitale regionale și a unui spital republican in municipiul București. Intr-o intrebare adresata ministrului Sorina Pintea, deputatul liberal precizeaza ca…

- Obiectul intrebarii: Consumul excesiv de antibiotice de catre romani Stimata doamna ministru Sorina Pintea, Aproximativ unul din șase romani a consumat in ultimul an antibiotice fara rețeta prescrisa de medic. Rezultatele sunt ingrijoratoare, date fiind riscurile la care se supun romanii prin consumul…

- Deputatul PSD de Alba Ioan Dirzu s-a adresat ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, solicitand masuri pentru stoparea consumului excesiv de antibiotice de catre romani. A exemplificat prin concluziile unui studiu, ce releva ca unul din șase romani a consumat in ultimul an antibiotice fara rețeta. “Aproximativ…

- Ministrul spune ca veniturile vor crește, numai ca, in cazul anumitor categorii, majorarile vor fi mai mici, iar cei mai afectați vor fi angjații din Minister. In urma cu puțin timp, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a venit cu lamuriri in ceea ce privește salariile angajaților din acest sector,…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a adresat ministrului Sanatații, Sorina Pintea, mai multe intrebari cu privire la insuficiența testerelor de glicemie pentru persoanele de peste 18 ani. „Bolnavii de diabet care au peste 18 ani primesc 100 de testere de glicemie la 3 luni. Persoanele sub 18 ani primesc…

- Deputatul PNL de Suceava i-a solicitat ministrului sanatații sa-i transmita care sunt alocarile pe acest an pentru tratamentul fara interferon a bolnavilor diagnosticați cu hepatita C. Intr-o intrebare adresata noului ministru al sanatații, Sorina Pintea, deputatul Ioan Balan precizeaza ca potrivit…

- Sorina Pintea, noul ministru al Sanatatii, pune piciorul in prag! Astazi se va intalni cu producatorii de medicamente. Daca nu vor ajunge la o nțelegere, Pintea va declanșa mecanismul de protecție civila

- Sorina Pintea, noul ministrul al Sanatații, a vorbit, la Antena 3, despre probleme din sistemul santiar. Pintea, criticata de mulți medici pentru ca a vorbit, deschis, de la preluarea mandatului, despre hibele sistemului, a fost foarte critica cu ceea ce a gasit in noua sa postura.”Multe dintre…

- Noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, spune ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie extins pe mai multe paliere, chiar daca este „destul de generos” si ca asigurarea medicamentelor oncologice in unitatile sanitare reprezinta unul din obiectivele…

- Ministrul roman al Sanatații transmite ca va susține extinderea acestui program, atat pe zona medicamentelor și radioterapiei, cat și a prevenției. Luna februarie este luna in care, anual, intreaga lume se concentreaza pe Lupta impotriva Cancerului. Profesioniștii din domeniul medical solicita statelor…

- Dupa ce mama lui, Sorina Pintea, a fost nominalizata ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Viorica Dancila, informatiile despre Ionut Pintea au inceput sa curga la televiziunile si site-urile de stiri de la noi. Un apropiat al lui Ionut Pintea a dezvaluit pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania…

- In urma accidentului, baiatul a suferit multiple rani și a fost operat la cap la Spitalul Județean. Copilul a fost transferat la Curteanu, la secția de neurologie, iar apoi la secția de terapie intensiva. A stat internat la Curteanu intre 26.09 – 23.10.2017. Potrivit mediafax, copilul…

- Noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a facut un apel pentru continuarea vaccinarii antigripale. Recomandarea ministrului vine dupa ce au fost inregistrate patru noi decese cauzate de virusul gripal. Noul ministru al Sanatații recomanda romanilor, in special celor care fac parte din categoriile…

- Mai multe categorii profesionale din domeniul sanatatii nu vor beneficia in martie de crestere salariala, respectiv farmacistii, biologii, chimistii, infirmierii, brancardierii, ingrijitoarele si personalul Tesa, se arata intr-o scrisoare deschisa semnata de Sindicatul din Sanatate Hipocrat, adresata…

- Federatia Sindicala ”Hipocrat” a transmis, miercuri, o scrisoare deschisa ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, in care afirma ca dialogul social este ”o prioritate in acest moment crucial” si a identifocat mai multe probleme in sistem a carora rezolvare este ”vitala pentru functionarea sistemului sanitar”.

- Noul ministrul al Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa preluarea portofoliului, ca principalul sau obiectiv este continuarea proiectelor pentru cele trei spitale regionale, din Iasi, Cluj si Craiova, precizand ca isi doreste sa viziteze toate spitalele judetene din tara. "Obiectivul…

- Sorina Pintea, ministru propus al Sanatatii, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului, cu 19 voturi „pentru”, 5 „impotriva” si 3 abtineri. Deputatul USR, Tudor Pop, care a asistat la audiere, a postat pe pagina sa de Facebook un comentariu mai lung…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit pentru…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dăncilă va avea patru vicepremieri - Paul Stănescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Graţiela Gavrilescu (ALDE) şi Viorel Ştefan…

- Ministrul desemnat pentru Sanatate, Sorina Pintea, a declarat vineri, dupa ședința CEx, ca ea a fost propunerea lui Gabriel Zetea, liderul PSD Maramureș, in CEx și spera ca va reuși in funcția de ministru al Sanatații.„Sper sa reușesc. Am aflat aseara. Președintele partidului, Gabriel Zetea.…

- Sorina Pintea a fost votata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de ministru al Sanatatii. Economist de profesie, ea a fost in ultimii ani managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare. Sorina Pintea este al treilea maramuresean care este numit intr-o functie de ministru in Guvernul…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, este audiat de procurorii DIICOT in calitate de martor in cazul doctorului Lucan. La intrarea in sediul DIICOT, Voiculescu le-a spus jurnaliștilor ca a existat un interes pentru ca sa nu existe reguli clare in ceea ce privește transplanturile in Romania.…

- Iohannis, la CSM: Proceduri neclare, ad-hoc, cu pumnul in gura Opozitiei. Raspunsul lui Toader Presedintele Klaus Iohannis participa la prima ședința CSM din acest an in cadrul careia se alege noua conducere a Consiliului si se dezbate raportul de activitate pe 2017. Presedintele Klaus Iohannis…