Stiri pe aceeasi tema

- In maximum doi ani, posturile vacante din spitale ar urma sa fie acoperite cu medici specializati in medicina de urgenta, susține ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Ea a fost intrebata vineri, in timpul unei vizite la Zalau, ce masuri poate lua Ministerul Sanatatii pentru rezolvarea crizei generate…

- Liberalii au organizat, marti, la Suceava, un miting electoral la care, potrivit estimarilor PNL, au participat cinci mii de persoane.Rares Bogdan, candidatul liberal pentru alegerile europarlamentare aflat pe prima pozitie, a spus ca ”in democratie, hotii stau la puscarie, nu in Guvern, nu…

- Viorica Dancila a fost asteptata, sambata, la sosirea la Primaria Hunedoara, de un tanar care i-a strigat „Rusine” si „Viorica Dancila, cea mai docila”. Premierul si-a continuat drumul, salutand oficialitatile care o intampinasera, si a intrat in sediul Primariei.…

- Femeie: Doamna Dancila, o intrebare va rog, de ce nu va dați demisia? Aprobați legi și numai rau faceți. Viorica Dancila: Pentru ca aceste legi sunt pentru oameni și eu sunt un bun roman și un bun roman ține cu Romania și vrea stabilitate in țara. Și cred ca demisia unui guvern care a facut pentru…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, sambata, ca, in conditiile in care salariile medicilor au fost majorate, iar spitalele vor fi dotate in acest an, va depinde doar de managementul unitatilor respective ca doctorii sa vina si in spitalele de provincie. “Exista o problema legata de medici…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut demiterea asistentei sefe de la Sectia de neurologie si a celei de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) in urma unei vizite pe care a efectuat-o inopinat, in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) “Sf. Apostol Andrei”…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut demiterea asistentei sefe de la Sectia de neurologie si a celei de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) in urma unei vizite pe care a efectuat-o inopinat, in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) “Sf. Apostol Andrei”…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj si unitatile subordonate isi vor reduce la jumatate programul de lucru in perioada 1 - 8 martie si vor iesi vineri pe treptele sediului din Zalau al institutiei, in semn de protest fata de adoptarea de catre Guvern a Ordonantei de Urgenta 7/2019,…