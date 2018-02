Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, care este membru in Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, sustine ca facilitatile sunt acordate printr-un act normativ care garanteaza servicii bancare gratuite pentru consumatorii vulnerabili. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie 2017,…

- „Vom depune o solicitare la Parlament - mai greu prin Ministerul Sanatații pentru ca e procedura lunga. Pentru noi e mult mai simplu, printr-o relație directa cu parlamentarii din Comisia de sanatate din Parlament, ca prin ei sa depunem un proiect de lege de modificare a Legii 95”, a afirmat, pentru…

- Epidemie de gripa in Europa. Ministerul Sanatatii recomanda vaccinarea antigripala Ministerul Sanatatii face apel pentru vaccinarea impotriva virusului gripal, dupa ce opt persoane au murit din cauza gripei. Specialistii atrag atentia ca la nivel european este epidemie, iar cea mai eficienta metoda…

- Constantin-Catalin Zamfira este unul dintre cei șapte politicieni aleși de ilfoveni sa-i reprezinte in Parlamentul Romaniei. Este deputat din partea Partidului Social Democrat și, pe 21 decembrie 2017, s-a implinit un an de la data depunerii juramantului de credinta fata de tara si popor. Articol…

- Sorina Pintea, propunerea pentru portofoliul Ministerului Sanatatii in guvernul Viorica Dancila, a primit aviz favorabil in comisiile reunite de sanatate din Parlament, scrie hotnews.ro . Sorina Pintea a subliniat ca “trebuie sa punem pacientul in centrul sistemului” si ca solutiile pe termen mediu…

- . Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției. Raspunsul Comisiei de la Veneția nu a fost cel așteptat de magistrații Curții Supreme.…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a cerut o ancheta interna in minister pentru a se verifica daca procedurile au fost respectate in cazul copilului decedat in octombrie 2017 la Spitalul Clinic de Urgenta ''Sf. Pantelimon''. ''Am cerut o ancheta interna pentru a se verifica daca procedurile…

- Documentele au fost deja transmise catre Direcțiile de Sanatate Publica din teritoriu, urmand a fi distribuite catre titulari, incepand de astazi. Ministrul Sanatații, Florian Bodog a anunțat ca certificatele de medic specialist pentru medicii care și-au finalizat stagiul de Rezidențiat la jumatatea…

- Directiile de Sanatate Publica din toata tara verifica de acum, in permanenta, panourile stradale care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate, masura luata dupa ce prin tara au fost postate ilegal afise impotriva vaccinarii. Astfel de actiuni ar putea fi sanctionate cu amenzi cuprinse…

- Conform raportului comun, elaborat de catre Comisia pentru tehnologia informatiei din Camera Deputatilor si Comisia economica din Senat, finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ANCOM se asigura integral din venituri proprii. Avand in vedere ca in 2018 veniturile prognozate a se…

- Fondul Proprietatea (FP) a facut un apel public catre Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, de a trimite inapoi in Parlament spre reexaminare legea aprobata ieri de Camera Deputatilor, care pune cele mai importante companii de stat din Romania pe lista exceptiilor de la aplicarea legislatiei privind…

- Camera Deputatilor a adoptat, joi, proiectul de lege care obliga autoritatilor locale, dar si firmele de taxi, sa achizitioneze mijloace de transport in comun cu motoare electrice in proportie de minimum 30% din necesarul achizitiilor viitoare. Continuarea pe ZFCorporate…

- Legile justitiei | Toate cele trei proiecte au trecut de Parlament. Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea CSM, modificata Senatul a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, printre cele mai importante prevederi fiind…

- Senatorii au decis, miercuri, sa amane dezbaterea proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii pentru a putea participa la sedinta plenului reunit. La sedinta comuna din Parlament este dezbatut bugetul pentru anul 2018. Senatul a decis…

- Proiectele de lege privind organizarea judiciara si functionarea CSM Miercuri încep în plenul Senatului dezbaterile proiectelor de lege privind organizarea judiciara si functionarea Consiliul Superior al Magistraturii, care au fost dezbatute, marti seara, într-o atmosfera…

- Dezbaterile din comisie asupra modificarii legii privind functionarea CSM au durat putin peste o ora. Comisia nu a adus modificari semnificative fata de forma adoptata de Camera Deputatilor. Desi PSD a anuntat in repetate randuri ca intentioneaza transformarea Inspectiei Judiciare intr-o institutie…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au dat marti vot favorabil raportului la proiectul Legii 317 2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, care va intra in dezbaterea plenului Senatului, informeaza Romania TV.Au votat in favoarea raportului 12 de deputati,…

- Legea 303/2004, care reglementeaza raspunderea magistraților a trecut și de camera decizionala, Senatul. Pe cale de consecința legea se considera adoptata. La votul final, din sala a lipsit intreaga opoziție și legea a trecut cu 80 de voturi pentru și niciun vot impotriva. Fața de varianta de la Camera…

- Sedinta Comisiei speciale pentru legile Justitiei a fost convocata, luni, pentru a elabora Raportul la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor. Comisia pentru legile Justitiei a adoptat luni un amendament la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor…

- Comisia de Buget Finanțe a dezbatut mai bine de 14 ore amendamentele la Legea bugetului de stat pe 2018. Chiar la finalul ședinței au explodat nervii și am avut parte de o disputa intre cei doi președinți de la Camera Deputaților și Senat, Viorel Ștefan și Eugen Teodorovici, amandoi de la PSD.Scanteia…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe articole miercuri, 13 decembrie, dupa ora 20.00, legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Este ultima lege din parchetul "legilor justitiei". Acum legea pleaca spre Senat, camera decizionala.Legea a trecut cu 177 de voturi pentru,…

- Legea de aprobare a OUG privind plata defalcata a TVA sau split TVA, a fost adoptata de Camera Deputatilor. Potrivit RomaniaTV.net, fata de varianta venita de la Guvern, legea a fost modificata in Parlament, in special la Camera Deputatilor. In Camera Deputatilor, legea a fost adoptata cu 163 de voturi…

- Prin votul majoritații la putere, plenul Camerei Deputaților a aprobat (cu 176 voturi „pentru”, 86 voturi „impotriva”) modificarea Regulamentului propriu in sensul schimbarii ordinii in care se supun la vot amendamentele admise și respinse. Ca urmare a acestei modificari, opoziția nu-și va mai putea…

- "Legea e pentru toți, nu pentru hoți" și "Nu vrem sa fim o nație de hoți", sunt cateva din scandarile care se scandeaza in fața Parlamentului, scrie hotnews.ro. Luni, primul proiect discutat - modificarea Statutului magistraților (Legea 303/2004) - a fost adoptat de plenul Camerei Deputaților…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, ii raspunde procurorului general Augustin Lazar, care a criticat dur modificarile aduse in Parlament legilor justitiei. Referindu-se la amendamentul la Legea 303/2004 privind introducerea controlului ierarhic superior asupra procurorilor, inclusiv din partea ministrului…

- Aflat in vizita la Arad, seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost intrebat de jurnalisti care este situatia proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei regale, anuntand ca va intra in procedura legislativa saptamana viitoare. "Legea e la Senat, la Comisia…

- Textul amendamentului adoptat cu 100 de voturi „pentru”, 20 de voturi „impotriva” si 3 abtineri, este urmatorul: „Dupa ce prejudiciul a fost acoperit de stat in temeiul hotararii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin (6), statul se indreapta cu o actiune in despagubiri impotriva judecatorului…

- Scutirea de la plata obligatiei de tip “clawback” a medicamentelor care costa sub 25 lei reprezinta singura masura care poate genera efecte durabile asupra accesului pacientilor la medicamentele uzuale din farmacii si spitale, in conditiile in care semnalele pe care le dau serviciile de urgenta,…

- Modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor intra miercuri in dezbatere și la votul plenului Camerei Deputaților. Comisia speciala comuna a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat luni o propunerea legislativa prin care parlamentarii acuzați de ANI de conflict de interese sunt iertați.Comisia juridica a Camerei Deputatilor a votat propunerea legislativa pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea in exercitarea…

- Ministerul Sanatații a semnat contractul pentru achiziționarea a 1 milion de doze de vaccin gripal necesare pentru continuarea campaniei de vaccinare antigripala gratuita. Anul acesta, cantitatea de vaccin achiziționata de minister este dubla fața de anul trecut, astfel incat sa asigure vaccinarea unui…

- „Directiile de sanatate publica (DSP) vor primi cantitatile de vaccin solicitate, conform necesarului transmis la Ministerul Sanatatii. Anul acesta, Ministerul Sanatatii va achizitiona peste un milion de doze de vaccin gripal sezonier, dublu fata de anul trecut, astfel incat sa asigure vaccinarea…

- Senatul a adoptat luni, in urma reexaminarii, legea privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, astfel incat de acum inainte membrii consiliilor de administratie pot fi membri de partid, dar nu si de sindicat. Legea a fost adoptata…

- Bugetul Camerei Deputatilor pentru anul 2018, adoptat luni in comisia de buget-finanțe, este in cuantum de 421.300.000 de lei, aproape dublu fața de cel de anul trecut, care fusese de 245.617.000 de lei. Cei mai mulți bani se vor duce pe cheltuielile de personal, in urma majorarii, prin legea salarizarii…

- O lege abuziva care ar pune cruce presei de investigatii din Romania a fost a fost trimisa spre dezbatere la Comisia speciala privind legislatia penala si legile justitiei, for condus de Florin Iordache de la PSD. Legea respectiva a fost propusa in 2014 de senatorul PSD Serban Nicolae si prevede ca…

- Proiectul de lege adoptat de deputați modifica și completeaza Legea 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, in sensul inființarii Domeniului pentru protecția și promovarea drepturilor copilului, coordonat de un adjunct al Avocatului Poporului, denumit Avocatul…

- Potrivit initiativei legislative depusa in luna mai la Parlament de Alina Gorghiu, "nu pot candida (la functia de presedinte al Romaniei - n. red.) persoanele care, la data depunerii candidaturii, au suferit condamnari definitive". Un prim argument al senatoarei PNL in favoarea demersului…

- Amenzi colosale, decaderea din drepturile parintesti sau chiar inchisoarea. Sunt masurile care ar putea fi luate impotriva parintilor care refuza sa isi imunizeze copiii. Vorbim depre prevederile legii vaccinarii care a trecut rapid de Senat si a ajuns in Camera Deputatilor, for decizional unde nu a…

- Legea vaccinarii intra miercuri in primele dezbateri in Camera Deputatilor, for decizional, dupa ce societatea civila si parlamentarii au depus zeci de amendamente la proiectul adoptat de Senat in urma cu cateva saptamani. Pedeapsa cu inchisoarea, decaderea din drepturile parintesti sau eliminarea completa…

- „Uniunea Salvati Romania avertizeaza ca majoritatea PSD-ALDE incearca sa blocheze in Parlament legea de achizitie a primului sistem de rachete Patriot si pericliteaza astfel parteneriatul strategic cu SUA”, se arata intr-un comunicat de presa al USR. Potrivit documentului citat, niciunul…