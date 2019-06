Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a facut o vizita inopinata, vineri, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, pavilionul Zerlendi, in urma sesizarilor primite din partea unor pacienti care reclama conditiile proaste din unitatea medicala, ea promitand ca va lua urgent masuri pentru ca situatia…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a facut o vizita inopinata, vineri, la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", pavilionul Zerlendi, in urma sesizarilor primite din partea unor pacienti care...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a facut o vizita inopinata, vineri, la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", pavilionul Zerlendi, în urma sesizarilor primite din partea unor pacienti care reclama conditiile proaste din unitatea medicala,

- Controlul hepatitelor virale Foto arhiva Ministerul Sanatatii a lansat un mecanism pentru controlul hepatitelor virale, prin care se urmareste ca, pâna în anul 2030, aceste boli sa nu mai constituie o amenintare majora la adresa sanatatii publice din tara noastra. Planul…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a anunțat ca inca doi copii diagnosticați cu stafilococ auriu au fost internați miercuri la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitala. In urmatoarele zile, inspectorii Direcției de Sanatate Publica vor face verificari la Maternitatea Giulești, unde s-au nascut…

- Anunțul a fost facut azi de ministrul Sorina Pintea, in cadrul RoHepat Summit, eveniment care a avut loc la București. Astazi a avut loc in Capitala o dezbatere axata pe problematicile nationale si europene ale eliminarii hepatitelor virale, eveniment organizat de Point Public Affairs, impreuna cu…

- O adolescenta de 15 ani din Vaslui, suspecta de meningita meningococica, a fost transferata in stare grava, in aceasta dimineața, la un spital din judetul Iasi. Fata provine dintr-un centru al Directiei pentru Protectia Copilului și a fost adusa la spital in cursul zilei de luni, fiind internata cu…

- Un control are loc la Spitalul Elias din Capitala, la solicitarea ministrului sanatații Sorina Pintea. Acesta a cerut Direcției de Sanatate Publica sa verifice activitatea spitalului, fiind vizate contractele de achiziții de materiale sanitare. Mai multe informații au aratat ca acestea ar fi de slaba…