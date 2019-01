Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri ca stocurile de vaccin antigripal ar putea fi suplimentate daca sunt cereri din partea medicilor de familie si a Directiilor de Sanatate Publica, informeaza Agerpres.roIn data de 6 ianuarie erau aproximativ 1.200.000 de persoane vaccinate, prin…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la opt, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- In prima saptamana a acestui an, morbiditatea prin infectii respiratorii acute in saptamana a fost mai crescuta comparativ cu cea inregistrata in saptamana precedenta, dar s-a incadrat in intervalul asteptat, conform unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- In prima saptamana a acestui an numarul cazurilor de infecții respiratorii acute a ajuns la aproape 53.000, a anunțat, joi, Ministerul Sanatații intr-un comunicat de presa. ”In prima saptamana a acestui an, morbiditatea prin infecții respiratorii acute in saptamana a fost mai crescuta comparativ cu…

- O persoana a decedat din cauza gripei, de la inceputul sezonului rece pana pe 30 decembrie 2018 fiind confirmate 67 cazuri de gripa, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, potrivit Agerpres. Persoana decedata…

- Un numar de 28 de cazuri de gripa au fost confirmate de la inceputul sezonului, iar 1.093.977 de persoane din grupele de risc au fost imunizate antigripal pana pe data de 9 decembrie cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Un numar de 11 cazuri de gripa au fost confirmate de la inceputul sezonului, iar 1.016.190 de persoane din grupele de risc au fost imunizate antigripal pana pe 2 decembrie cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile,…

- Un numar de 275 de cazuri de infectie cu virusul West Nile si 40 de decese au fost inregistrate in sezonul 2018 pana in prezent, conform datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica.