Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de control a Ministerului Sanatatii trimisa la SUUB Echipa de control a Ministerului Sanatatii trimisa în luna august la Spitalul Universitar de Urgenta din capitala (SUUB) în urma sesizarilor facute de doi angajati intrati în greva foamei a constatat ca unitatea nu a avut…

- Dupa ce o echipa de control de la Ministerul Sanatatii, dar si altele de la CNAS si Directia de Sanatate Publica Bucuresti au avut in atentie Spitalul Universitar din Capitala, unitatea medicala unde, dupa cum se stie deja, doi asistenti medicali au fost in greva foamei, in august, ministrul a anuntat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, vineri, ca va trimite la Parchet raportul incheiat dupa controlul facut la Spitalul Universitar din Bucuresti dupa ce s-au constatat ”anumite aspecte de natura penala” privind achizitiile facute din fondurile Ministerului Sanatatii, scrie New.ro.„Am…

- Raportul realizat în urma controlului care a avut loc la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti va fi trimis la Parchet, întrucât s-au constatat anumite aspecte de natura penala, a declarat vineri ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.

- Ministerul Sanatatii contrazice managementul Spitalului Universitar de Urgenta din Capitala si anunta ca inspectorii sanitari se afla inca in spital pentru a verifica modul in care au fost cheltuiti banii alocati unitatii sanitare.

- Angajații au ieșit și luni sa protesteze, iar asistentul Daniel Simion a anunțat ca intra in greva foamei. El a denunțat, alaturi de alți colegi, condițiile revoltatoare in care lucreaza și acuza managementul spitalului ca deși are alocați bani de la Ministerul Sanatații nu doteaza spitalul cu aparatura…

- Potrivit reprezentantilor Ministerului Sanatatii, va fi verificat modul in care sunt folosite fondurile alocate spitalului de catre minister. "A fost trimis Corpul de Control al ministrului, vor merge si cei de la DSP, la Spitalul Universitar. Va fi verificat modul in care spitalul foloseste…

- Corpul de Control al ministrului Sanatatii si Directia de Sanatate Publica fac verificari la Spitalul Universitar din Capitala, pentru a vedea modul in care sunt folosite fondurile alocate de minister, dupa ce asistentii si infirmierii au protestat luni in fata unitatii spitalicesti si s-au plans…