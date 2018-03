Stiri pe aceeasi tema

- Problema imunoglobulinei este rezolvata, iar tratamentul va ajunge la pacienti cat de curand, in mai putin de o luna, a declarat, joi, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dupa intalnirea cu Federatia ”Solidaritatea Sanitara” din Romania, informeaza Agerpres. Seful de la Sanatate ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, la o noua intalnire cu federatia “Solidaritatea Sanitara”, care ameninta cu greva generala, ca “marul discordiei” este regulamentul sporurilor, ea spunand ca nu poate fi negociata legislatia, ci doar aplicarea ei. Citeste mai mult: adev.ro/p5mo37

- Ministrul Sanatatii, despre sporurile din sistem: Plafonul de 30% din legea salarizarii trebuie respectat Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa negocierilor de joi cu sindicatul Federatia "Solidaritatea Sanitara", ca sumele aferente sporurilor in sanatate nu pot ramane ca la inceputul anului,…

- Teoretic, de la 1 martie, medicii și asistenții medicali primesc salarii marite intre 70% și 172% fața de luna ianuarie a acestui an, cand s-a acordat o majorare de 25% a salariului de baza, cu tot cu sporuri, potrivit oficialilor. Profesioniștii din Sanatate se pot declara mulțumiți, mai ales ca li…

- „Membrii Consiliului National al Federatiei SANITAS din Romania au analizat rezultatele negocierilor purtate in ultima luna cu reprezentantii puterii, subliniind faptul ca guvernantii nu-si tin promisiunile facute - nici cele legate de modificarile Legii cadru a salarizarii, nici cele privind noul Regulamentul…

- Demararea construcției spitalelor regionale pe bani europeni a fost decalata pentru 2019, asta in condițiile in care cele trei proiecte vor trebui finalizate pana in anul 2023. Sorina Pintea ministrul Sanatații, a declarat la TVR, in cadrul emisiunii „Romania 9" de marți seara, ca cele trei…

- O noua runda de negocieri intre ministrul sanatatii si sindicalisti Reprezentantii Federatiei SANITAS au discutat, din nou, cu ministrul sanatatii, Sorina Pintea, solicitând cresterea salariului de baza cu 25% pentru tot personalul medical si eliminarea plafonarii la 30% a sporurilor.…

- Achizitia de ambulante trebuie urgentata, sustine Gheorghe Chis, presedintele Federatiei Nationale Sindicale Ambulanta din Romania. Acesta participa la o intalnire cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, pe marginea regulamentului de sporuri, care au fost plafonate la 30% per ordonator de credite.

- Urgentarea achizitiilor de ambulante este o prioritate, a declarat marti, Gheorghe Chis, presedintele Federatiei Nationale Sindicale "Ambulanta" din Romania (FNSAR), inaintea discutiilor cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. "Am avut o solicitare in urma cu 2 saptamani, am stabilit aceasta intalnire,…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca criza imunoglubulinei, cu care s-au confruntat pacientii romani in ultimul an, se va incheia odata cu declansarea mecanismul european de protectie civila. 'Zilele trecute am dat acceptul doamnei ministru a Sanatatii, doamna Sorina Pintea, pentru declansarea mecanismului…

- "Sunt 70 de state care au achiesat la sistemul acesta de mecanism si care cauta solutii. Probabil ne vor oferi si solutii. Statele Unite au spus ca au o solutie, dar, repet, le centralizam si vedem", a afirmat Pintea, dupa o intalnire cu reprezentantii celor cinci mari producatori de imunoglobulina…

- Austria este prima tara care raspunde apelului Romaniei in ceea ce priveste imunoglobulina, in urma declansarii Mecanismului de Protectie Civila european. "Aseara am luat decizia de a declansa Mecanismul de Protectie Civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca, in acest moment, in tara nu mai dispunem…

- Romania a activat mecanismul de alerta european prin care solicita imunoglobulina, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. "Pentru a putea rezolva aceasta problema, statul roman a suspendat clawback-ul pentru acest produs pentru o perioada de doi ani de zile si totusi nu s-a intamplat nimic.…

- Creșterea salariilor personalului medical este foarte mare. Nu este o creștere falsa, este o creștere. Dar sporurile sunt limitate la 30%, pentru ca se aplica la o alta baza, a explicat joi, ministrul Sanatații, Sorina Pintea , dupa intalnirea din Grupul de Dialog Social de la MS. ” Sumele sunt rezonabile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca de la 1 martie toti medici si asistentele vor primi majorari salariale, salariile acestora fiind aferente grilei realizate pentru anul 2022, afirmand ca un medic primar care castiga un salariu de 4.000 de lei va primi 15.000 de lei, informeaza…

- Cel mult 5.000 de persoane care activeaza in domeniul Sanatatii au pierdut la salariu sume cuprinse intre 186 si 1.000 de lei, a declarat, luni, Leonard Barascu, presedintele Federatiei Sanitas, la finalul Consiliului National al Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) Fratia.…

- Consiliul National al Federatiei Sanitas din Romania, reunit in sedinta in data de 22 februarie 2018, a dezbatut propunerile de modificare a Legii nr. 153/ 2017 (Legea salarizaarii unitare n.r.), ce vor fi sustinute in perioada urmatoare, precum si stadiul negocierilor privind Regulamentul de sporuri."Membrii…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, joi, ca nu ar trebui sa fim foarte multumiti de situatia spitalelor din Bucuresti si ca a necajit-o faptul ca erau bani pentru investitii, dar nu s-a implicat nimeni.Citeste si: Soarta lui Kovesi, analizata peste hotare: O noua LUPTA intre Romania…

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 47. Ministerul Sanatatii NU declara epidemie Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca nu va fi declarata epidemie de gripa, ea aratand ca numarul deceselor, desi mare, nu a depasit nivelul pe care specialistii l-au prognozat. Întrebata…

- Deputatul PNL Braila Antoneta Ionita, fost sef al UPU Braila si membru in Comisia de Sanatate a Camerei, i-a solicitat ministrului Sanatatii includerea vaccinarii impotriva cancerului de col uterin in programele nationale de imunizare si alocarea sumelor necesare in acest sens. "Am plecat de la constatarea…

- Salariile medicilor din România vor crește cu cel puțin la 70% de la 1 martie. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Dupa maririle de la 1 martie, a adaugat ea, unele salarii vor depași 4.000 de euro, echivalentul a circa 60 de mii de lei moldovenești. Salariile…

- Noul ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anunțat joi ca toatre spitatele publice din Romania au obligația sa deconteze medicamentele cumparate de pacienți, daca spitalul le spune ca nu le poate oferi tratamentul necesar, informeaza romani-buni.info. Am fost surprinsa sa aflu ca pacientii nu stiu ca…

- Reprezentanti ai Biroului Operativ al Federatiei SANITAS din Romania s-au intalnit cu echipa condusa de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, pentru a discuta pe baza draftului noului regulament de sporuri pentru Sanatate si Asistenta Sociala. La respectiva intalnire a participat si presedintele Sindicatului…

- Sindicalistii din Sanatate au anuntat, dupa o alta intalnire cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ca regulamentul de sporuri este complex si "trebuie luat bucatica cu bucatica", mentionand ca este nevoie de o solutie cu privire la incadrarea in plafonul de 30% prevazut pentru spitale.

- "Am continuat negocierile privind regulamentul sporurilor. Suntem la nivelul discutiilor tehnice, insa din punct de vedere al Ministerului Sanatatii am declarat ca avem toata deschiderea, intelegem ce se intampla in sistemul de sanatate. Premisele sunt foarte bune, pot sa va confirme si colegii de…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- Salarizarea din domeniul sanitar va ajunge pentru prima data aproape de nivelul inregistrat in Uniunea Europeana, astfel incat unele salarii vor depași 4 mii de euro dupa maririle de la 1 martie, a subliniat ministrul Sanatații, Sorina Pintea, in debutul unei conferințe de...

- Ministrul spune ca veniturile vor crește, numai ca, in cazul anumitor categorii, majorarile vor fi mai mici, iar cei mai afectați vor fi angjații din Minister. In urma cu puțin timp, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a venit cu lamuriri in ceea ce privește salariile angajaților din acest sector,…

- Laurentiu Mihai, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), si-a incheiat, miercuri mandatul, anuntand ca sumele alocate in Legea bugetului pentru anul 2018 ajung doar pana in lunile septembrie — octombrie, fiind in mod clar insuficiente pentru acoperirea nevoilor medicale ale populației.…

- Noul ministrul al Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa preluarea portofoliului, ca principalul sau obiectiv este continuarea proiectelor pentru cele trei spitale regionale, din Iasi, Cluj si Craiova, precizand ca isi doreste sa viziteze toate spitalele judetene din tara. "Obiectivul…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, luni, in cadrul comisiilor reunite din Parlament privind avizarea viitorilor ministri, ca de la 1 martie 2018 medicii vor avea salarii comparabile cu cele din Occident. „De ce au plecat tinerii din Romania? Pentru ca in alta tara au gasit…

- Ministrul propus pentru portofoliul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, vineri, dupa sedinta CExN, ca prioritatea sa este sanatatea, adaugand ca isi doreste schimbarea mentalitatilor. ''Presedintele Zetea mi-a facut propunerea. (...) Sunt foarte multe de facut, sanatatea este…

- Legea privind concediul medical se modifica, din anul 2018. Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- Conducerea Colegiului Medicilor spune ca are loc un asalt media asupra lumii medicale, „fiind creata impresia ca asistenta medicala din Romania este in declin si ca profesionistii lipsesc sau ca nu isi fac corect meseria”. Ei arata ca au incredere ca justitia isi va face datoria si ca…

