- Ministrul Sanatații Sorina Pintea a relatat, miercuri, motivele care au stat la baza eliberarii parafei DSP pentru falsul medic italian. Potrivit ministrului, funcționara a justificat ca a dat parafa "din mila", conform Mediafax. Matteo Politi a fost prins astazi in timp ce incerca sa fuga din țara.Sorina…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca escrocul italian cu opt clase, care a ajuns sa opereze in Romania, a obtinut codul de parafa pentru ca functionarei de la Directia de Sanatate Publica i s-a facut mila de el.

- „Nu a fost inregistrata nicio reclamatie in cazul medicului fals lui Matteo Politi, la Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB), nici de la medicul estetician care a declarat in mass media ca a facut acest lucru, si nici de la vreo alta persoana”, au precizat reprezentantii Colegiului Medicilor…

- Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti anunta ca a demarat o ancheta interna si a sesizat Comisia de disciplina pentru analizarea modului in care un functionar public din cadrul Biroului de...

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au deschis un dosar penal in cazul falsului medic chirurg italian, dupa ce doua persoane au depus plangere penala."La 20.11.2018, doua persoane au formulat o plangere, inaintata Secției 4 Poliție, in care sesizau ca un barbat, cetațean…

- Grupul Monza anunta ca se declara parte lezata referitor la cazul falsului chirurg italian descoperit in Romania si au fost initiate demersurile judiciare impotriva lui Matteo Politi, precizand ca acesta a operat o singura persoana in unitatile lor spitalicesti.

- Un italian fara studii de specialitate, șarlatan dovedit in Italia, a reușit sa devina medic estetician la cinci clinci din București. Matthew Mode (Matteo Politi - numele real) fuee condamnat in Italia la un an si jumatate cu suspendare, pentru o infracțiune asemanatoare.Barbatul a fost descoperit…