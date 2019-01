Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei crește de la o zi la alta, iar ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat de mai multe ori, in ultimele zile, ca nu suntem departe de declararea epidemiei de gripa. Sorina Pintea, a explicat ce condiții trebuie indeplinite pentru a fi declarata…

- Sorina Pintea a afirmat, vineri, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca al 14-lea deces cauzat de gripa s-a inregistrat, vineri, in cazul unui barbat din Capitala. "In primul rand as vrea sa va mai dau o veste proasta, gripa a mai ucis un pacient, deci, in acest moment, avem 14 oameni…

- Sorina Pintea acuza ca reprezentanții instituției ar fi dat curs unor „interese private”, care se opun construirii Institutului Oncologic Timișoara. Cutremur la nivelul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș,a carei conducere a fost schimbata in urma unor verificari efectuate de corpul de control…

- "In data de 6 ianuarie erau aproximativ 1.200.000 de persoane vaccinate, prin urmare in jur de 100.000 de doze ar fi trebuit sa existe in stocurile Directiilor de Sanatate Publica sau medicilor de familie. Am discutat cu cei de la Asistenta medicala din cadrul Ministerului Sanatatii si am solicitat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat marti ca au inceput controalele la maternitati, unde se verifica, printre altele, daca procedurile si protocoalele de dezinfectie sunt conforme, informeaza AGERPRES . “Cred ca au inceput de ieri (controalele in maternitati – n.r.). Ordinul a ajuns la Directiile…

- "Cred ca au inceput de ieri (controalele in maternitati - n.r.). Ordinul a ajuns la Directiile de Sanatate Publica, depinde acum de fiecare DSP cum se organizeaza, dar controlul a inceput", a declarat Pintea, cu ocazia lansarii unei campanii de vaccinare. Ea a explicat ca inspectorii Directiilor…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, joi, pentru HotNews.ro, ca in cazul in care, in urma controlului efectuat de Ministerul Sanatații și Direcția de Sanatate Publica, se va confirma infecția cu stafilococ auriu, se poate suspenda temporar activitatea secției de nou-nascuți de la Maternitatea…

- Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a declarat zilele trecute, intr-o conferinta de presa, ca are in vedere o modalitate de a-i face pe medicii rezidenti sa stea in tara un anumit numar de ani. Acesta spune ca este o varianta de ...