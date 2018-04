Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), Cezar Irimia, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca, de cateva luni, a inceput sa dispara de pe piata un medicament important in schemele terapeutice pentru persoanele cu afectiuni oncologice. "Acest medicament lipseste de doua-trei…

- Ministrul Sanatații a precizat, cu prilejul Adunarii Generale a Colegiului Medicilor din Romania, ca vrea ca responsabilitatea acestora sa creasca, inclusiv in cazurile de malpraxis medical, pentru care va promova o noua lege. Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a anunțat, la ședința Adunarii Generale…

- Piata farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile si tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia si de situatia de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-si gasi singuri solutii pentru problemele de sanatate, romanii…

- Primele 1.000 de fiole de imunoglobulina au intrat in tara Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, vineri, ca urmatoarele doze de imunoglobulina care vor ajunge în România sunt destinate pacientilor din tara, atât celor în regim acut, cât si celor cronici.…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a anuntat ca miercuri dupa-amiaza vor ajunge in tara primele o mie de fiole de imunoglobulina, iar incepand de joi livrarile vor fi constante, astfel incat pana la finalul lunii aprilie vor intra cantitatile accesate prin mecanismul de protectie civila. Pintea…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca maine dimineata cel tarziu incep sa ajunga dozele de imunoglobulina, fiind vorba despre fiolele aduse prin intermediul Mecanismului de Protectie Civila, potrivit Agerpres. In urma cu aproximativ doua saptamani, Sorina Pintea a precizat ca a fost…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca miercuri dimineata cel tarziu incep sa ajunga dozele de imunoglobulina, fiind vorba despre fiolele aduse prin intermediul Mecanismului de Protectie Civila. Intrebata daca in aceasta saptamana vor ajunge, in Romania, fiolele de imunoglobulina,…

- Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta care prevede acordarea unui ajutor de stat catre SC Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina, in urmatorul an. Suma prevazuta este de 44,27 milioane de lei, fondurile fiind alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca problema imunoglobulinei este rezolvata partial, pentru cel mult trei luni, iar primele 10.000 de doze vor fi trimise de catre Austia si vor fi primite in maximum doua saptamani. "Problema este rezolvata partial, pentru ca am activat Mecanismul…

- Ministerul Sanatații cauta soluții pentru pacienții a caror viața depinde de administrarea imunoglobulinei, produs care nu se mai gasește nicaieri in Romania. 10.000 de astfel de doze vor intra in țara, in cel mult doua saptamani, a anunțat ministrul Sanatații, Sorina Pintea. „Problema imunoglobulinelor…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, 12 martie, ca in maximum doua saptamani vor veni in Romania, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmand ca alte doua state, SUA si Italia, sa trimita alte o suta de kilograme. “Partial s-a rezolvat (n.r. problema imunoglobulinei). Ceea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca in maximum doua saptamani vor veni in Romania, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmand ca alte doua state, SUA si Italia, sa trimita alte o suta de kilograme. "Partial s-a rezolvat (n.r. problema imunoglobulinei). Ceea ce ne-a fost…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca problema imunoglobulinei este rezolvata partial, pentru cel mult trei luni, iar primele 10.000 de doze vor fi trimise de catre Austia si vor fi primite in maximum doua saptamani. “Problema este rezolvata partial, pentru ca am activat Mecanismul…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea a anunțat, luni, ca primele 10.000 de doze de imunoglobulina vor ajunge in Romania, din Austria, in cel mult doua saptamini. Produsul este utilizat in imunodeficiența primara și este autorizat pe piața din Uniunea Europeana, deci nu ar mai avea nevoie de o noua autorizație.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca in maximum doua saptamani vor veni in Romania, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmand ca alte doua state, SUA si Italia, sa trimita alte o suta de kilograme. -continua-

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca in maximum doua saptamani vor veni in Romania, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmand ca alte doua state, SUA si Italia, sa trimita alte o suta de kilograme.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca în maximum doua saptamâni vor veni în România, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmând ca alte doua state, SUA și Italia, sa trimita alte o suta de kilograme.

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, despre criza de ”imunoglobina”, referindu-se la declansarea mecanismului de protectie civila, din cauza lipsei totale de imunoglobulina in Romania, transmite News.ro . ”O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea…

- "Sunt 70 de state care au achiesat la sistemul acesta de mecanism si care cauta solutii. Probabil ne vor oferi si solutii. Statele Unite au spus ca au o solutie, dar, repet, le centralizam si vedem", a afirmat Pintea, dupa o intalnire cu reprezentantii celor cinci mari producatori de imunoglobulina…

- Ministerul Sanatatii urmeaza sa centralizeze propunerile privind aprovizionarea cu imunoglobulina primite dupa activarea de catre Romania a Mecanismului european de protectie civila, dar si a celui NATO, a declarat, miercuri, ministrul Sorina Pintea, care a precizat ca SUA au transmis ca au o...

- Distributorul de produse medicale Torus Pharma sustine ca a instiintat in urma cu doua luni Ministerul Sanatatii ca pot aduce in Romania cel putin 10.000 de flacoane de imunoglobulina, insa autoritatea competenta nu a raspuns oficial solicitarii, informeaza compania.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti, ca termenul de 1 aprilie 2018 la care trebuia facuta recalcularea preturilor la medicamente va fi amanat pentru 1 septembrie 2018. Ea a adaugat ca preturile la unele medicamente s-ar putea mari, dar cresterea nu va fi semnificativa, anunța Mediafax.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, care a declansat, luni, mecanismul european de protectie civila si a solicitat atat statelor UE, cat si statelor NATO sa ajute Romania cu doze de imunoglobulina, a anuntat marti ca a primit deja o reactie de la Crucea Rosie din Austria, care a solicitat cateva…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine ca prioritate ei nu este sa-i gaseasca, în cel mai scurt timp, pe cei vinovati de criza imunoglobulinei, ci sa gestioneze situatia de criza pe care a mostenit-o.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a acuzat PSD de „incompetența” și „populism” in contextul in care „o persoana a murit deja in Romania din cauza crizei de imunoglobulina”. Romania a cerut ajutorului UE și NATO pentru soluționarea acestei situații grave din sistemul de sanatate.

- Ministerul Sanatații a primit aviz de la premier ca sa declanșeze mecanismul special de protecție civila, Romania cerand ajutor internațional pentru a rezolva criza imunoglobulinei. Asta inseamna ca solicitam intervenția Uniunii Europene și NATO pentru a rezolva criza. Ministrul Sanatații spune ca,…

- Romania cere ajutor internațional pentru a rezolva criza imunoglobulinei. „Am epuizat toate variantele de rezolvare pe termen scurt a lipsei de imunoglobulina in spitale, așa ca am decis sa declanșam Mecanismul European de protecție civila, instrument creat pentru a rezolva astfel de situații”, a declarat…

- 'Acum mi-a venit adresa de la doamna ministru semnata, asa ca vom parcurge exact demersurile care se fac in mod oficial. Adica IGSU, care este punctul de contact pentru astfel de mecanisme, o sa trimita solicitarea, explicand ca noi vom suporta costurile si vom suporta transportul prin UNIFARM. Singura…

- Ministerul Sanatatii a activat mecanismul de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina, o substanta obtinuta din plasma sanguina umana care protejeaza organismul impotriva bolilor, prin care Romania va primi ajutor din partea statelor membre europene pentru a acoperi necesarul…

- Romania a cerut activarea mecanimsului de protectie civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca in calitate de tara membra a UE si a NATO, Romania cere sprijinul partenerilor si aliatilor europeni pentru procurarea acestui medicament esential pentru viata a mii si mii de bonavi, informeaza Antena3.ro…

- Romania a cerut activarea mecanimsului de protecție civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca in calitate de țara membra a UE și a NATO, Romania cere sprijinul partenerilor și aliaților europeni pentru procurarea acestui medicament esențial pentru viața a mii și mii de bonavi. Ministrul Sanatații,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat luni ca va activa mecanismul de protectie civila in cazul imunoglobulinei, pentru ca medicamentul lipseste de pe piata, informeaza HotNews.ro. “Motivul este simplu, lipsa imunoglobulinei de pe piata, pacientii au ramas fara acest medicament. ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi seara, ca exista bani prevazuti in buget pentru patru banci de piele si tot atatea de sange. "Avem in buget bani pentru patru banci de piele si patru banci de sange. Bani care se rostogolesc din 2012. Suntem in faza de studii de fezabilitate. Am convingerea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a participat astazi, alaturi de presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, la intalnirea cu reprezentantii Colegiului Medicilor din Romania si ai medicilor de familie, destinata discutarii proiectului Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Contractului-cadru…

- Sorina Pintea a fost intrebata, joi, la Palatul Parlamentului, unde a participat la Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, despre situatia biochimistilor, care au reclamat ca nu au beneficiat de cresteri salariale, fiind o diferenta de salarizare intre ei si medicii biologi. "Vizavi…

- 200 de fiole pentru tratarea copiilor cu imunodeficiente. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni, 19 februarie, ca urmeaza sa intre in tara 200 de fiole necesare pentru tratarea copiilor cu imunodeficiente. „Vizavi de imunoglobuline, am avut discutii la sediul UNIFARM si la sediul Agentiei…

- Baze de date cu producatorii si distribuitorii autorizati de medicamente Agentia Nationala a Medicamentului a anuntat ca a lansat doua baze nationale de date cu producatorii si distribuitorii autorizati în România. Demersul vine pe fondul semnalelor trase de asociatiile de pacienti…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vorbit la interviurile Libertatea Live despre situația fara precedent de la Spitalul de Arși din Capitala, pe care o caracterizeaza ca ”un sabotaj de ambele parți”, despre Legea vaccinarii, care obliga parinții sa se informeze cu privire la aceasta masura de prevenție,…

- Piata de tevi si tuburi s-a situat in 2017 la aproximativ 7 milioane de euro, fata de 20 de milioane in urma cu zece ani. Producatorul turc Super­lit, care detine o fabrica in Buzau, a facut anul trecut tevi si tuburi in valoare de 13 mil. euro, valoare din care peste 70% a mers la export.…

- Ministerul Sanatații susține ca parinții a 20.000 de copii au refuzat vaccinarea impotriva rujeolei, iar acest lucru contribuie la evoluția epidemiei . Statisticile sunt de la inceputul acestui an si apar intr-un raspuns al Ministerului Sanatații la interpelarea deputatului Petru Movila. Potrivit documentului…

- Un nou deces provocat de gripa a fost confirmat in Bucuresti, la o femeie de 78 de ani. Anuntul privind cel de-al 17-lea deces provocat de gripa a fost facut vineri de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Nu se cunoaste inca daca femeia de 78 de ani, confirmata…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat ca 16 persoane au murit, în acest sezon, de gripa. ”Sezonul de gripa din pacate la noi a început mai târziu, dar nu avem o epidemie, avem focare locale. 16 persoane au decedat”, a afirmat Sorina…

- De la inceputul sezonului 2017-2018 au fost inregistrate 16 decese confirmate cu virus gripal, din care 11 tip A, subtip (H1)pdm09 si 5 tip B, fata de 21 in sezonul precedent, din care 19 cu virus gripal tip A, subtip H3, 1 cu A(H1)pdm09 si 1 tip A, nesubtipat, potrivit Centrului National…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat joi, 8 februarie ca, in acest moment, nu exista o epidemie de gripa in Romania, insa a precizat ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. „Nu putem spune ca in acest moment avem o epidemie de gripa in Romania. Avem o circulatie mai intensa a virusului…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat joi ca, in acest moment, nu exista o epidemie de gripa in Romania, insa a precizat ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. ‘Nu putem spune ca in acest moment avem o epidemie de gripa in Romania. Avem o circulatie mai intensa a virusului gripal.…

- Bursa newyorkeza a trecut luni printr-unul dintre cele mai tensionate momente din ultimii ani, iar la inchidere indicele Dow Jonea a consemnat o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare fluctuatie zilnica de la criza financiara din 2008, noteaza BBC.Citeste si: Inca un GIGANT din Romania pune…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, la Antena 3, ca marti se va intalni cu producatorii de medicamente iar in cazul in care nu va ajunge la un consens cu acestia privind imunoglobulinele, va fi declansat mecanismul de protectie civila."Am avut o intalnire pe problema imunoglobulinelor,…

- Producatorul roman de inghetata Betty Ice, detinut de omul de afaceri Vasile Armenean, a ajuns la un acord de vanzare catre gigantul anglo-olandez Unilever, al doilea mare jucator din industria alimentara si liderul pietei de inghetata din Romania, scrie Magazinul Progresiv, care la randul sau citeaza…