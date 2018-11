Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta joi seara la Brasov, Sorina Pinea a afirmat, intrebata fiind cand vor putea fi tratati marii arsi in Romania, ca autoritatile au decis prin Hotarare de Guvern inca din anul 2014 sa construiasca patru centre, dar ca nu s-au facut pasi importanti in acest sens. „Centrele de mari arsi sunt practic…

- Barbatul in varsta de 29 de ani ranit grav in explozia de ieri dintr-un bloc din municipiul Piatra Neamț ar putea fi transferat in Belgia pentru a fi tratat la o clinica specializata, a anuntat ministrul sanatatii, Sorina Pintea. El a suferit arsuri pe 70% din suprafata corpului. Tanarul nu a putut…

- "In acest moment avem viabile 11 paturi (pentru marii arsi - n.r.). Atat. Nicio tara din Europa nu poate sa trateze un numar atat de mare de victime cum a fost la Colectiv. Categoric, daca - si sper sa nu se intample niciodata - atunci cu siguranta trebuie sa apelam la ajutor extern la care am mai…

- Aproape 20% dintre arsii internati in spitalele din tara sunt transferati mai departe. Cei mai multi ajung la Spitalul de Arsuri, Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu, singurele spitale care…

- „Aceasta gala este promoția lui Catalin Moroșanu și pot spune ca va fi cea mai mare gala din Romania. Ma bucur foarte mult ca voi putea participa și eu la acest eveniment. Voi intalni un sportiv de la București, Alexandru Stoica este numele lui și voi da totul ca sa caștig acest meci. Imi…

- Concursul de rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie va fi organizat duminica, 18 noiembrie, a anuntat Ministerul Sanatatii, precizand ca, la fel ca in anii trecuti, acesta se va desfasura in sase centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

- A treia editie a Noptii Albe a Galeriilor – NAG va avea loc la Iasi vineri, 5 octombrie 2018, incepand cu ora 19:00 si pana la ora 01:00, in galerii de arta, spatii alternative, huburi creative si ateliere de artist. Anul acesta, NAG se desfasoara in 13 orase din Romania: Bucuresti, Arad, Brasov, Cluj…

- Un tanar fotograf din Iași se zbate sa supraviețuiasca intr-o camera de camin, din care va fi evacuat o data cu inceperea anului universitar. Marius Nicolae Florescu este licențiat la doua facultați, mai are doua mastere, dar arta fotografica este pasiunea vieții sale și asupra ei s-a concentrat in…