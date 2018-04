Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea, actualul ministru al Sanatații, a efectuat marți, 4 aprilie 2018, o vizita de lucru la Spitalul Județean de Urgența Slobozia. In opinia sa, activitatea desfașurata in cadrul celui mai mare spital din Ialomița poate fi notata cu calificativul 7. De asemenea, Sorina Pintea a facut și comentarii…

- "Este nevoie de o schimbare a politicii de resurse umane si in mod special o regandire a concursului de rezidentiat. Trebuie sa scoatem la concurs locuri si posturi pentru specialitatile deficitare. Am in vedere noi masuri care sa vina in sprijinul unitatilor medicale, pentru reducerea deficitului…

- Noul contract-cadru in domeniul sanatatii Noul contract-cadru în domeniul sanatatii pentru acest an a intrat duminica în vigoare. Care sunt principalele prevederi ale documentului, ne spune Nicoleta Stoian: "Noul contract-cadru în domeniul sanatatii prevede ca,…

- Doamna Ministru Sorina Pintea, Va respect, la modul generic, ca om. Și ca manager de spital, calitate in care v-am cunoscut la Baia Mare acum ceva timp, cand am facut parte dintr-o comisie de concurs organizat in spitalul pe care il conduceați. V-am acordat inca de la numirea in funcția de Ministru…

- Mobilier vechi, rupt și improvizații din alte vremuri. Sunt imagini surprinse în Spitalul Județean de Urgența din Craiova și publicate de fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu. El spune ca în aceste condiții s-a stins un barbat bolnav de cancer.

- Problemele din Sistemul de Aparare si Ordine Publica si din Sanatate se pot rezolva doar in strada, a declarat presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, la finalul protestului organizat...

- Contractul-cadru pe anul 2018 a fost aprobat prin Hotarare de Guvern in cadrul sedintei executivului de astazi si urmeaza sa intre in vigoare pe data de 1 aprilie a.c., dupa publicarea in Monitorul Oficial. Actul normativ urmeaza sa fie postat si pe site-ul CNAS ( www.cnas.ro ). Fata de Contractul-cadru…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Razvan Vulcanescu, a declarat marti la o dezbatere ca de la 1 iulie asiguratii vor putea cumpara medicamente cu si fara contributie personala de la orice farmacie din tara aflata in contract cu sistemul de asigurari sociale de sanatate si…

- Un medicament inovator destinat insuficientei cardiace cronice, care a fost inclus conditionat in lista de medicamente, ar putea ajunge in Romania, in acest an, in prezent, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate facand demersuri pentru incheierea unor contracte cost-volum, a anunțat, marți, președintele…

- „Trebuie sa respectam legea. Asta trebuie sa inteleaga toata lumea. Fiecare are dreptul sa faca ceea ce doreste. Noi am facut niste propuneri, spunem noi pertinente astfel incat sa avem grija de fiecare angajat din sistemul sanitar incepand cu medicii carora le-a crescut salariul de incadrare si…

- Sorina Pintea spune ca a alcatuit acum doua saptamani un colectiv care va elabora un Cod al Sanatații care va curpinde legile malpraxisului, transplantului și vaccinarii. Ministrul Sorina Pintea a facut o afirmație bomba intr-un interviu pentru Evenimentul zilei: a alcatuit un colectiv pentru…

- „Cresterile succesive ale veniturilor din Sanatate trebuie sa coincida cu eradicarea flagelului numit spaga sau plic”, atrage atentia fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, pe pagina sa de Facebook.

- Deputatul de Timiș, Radu-Adrian Pau saluta cresterile salariale din sistemul medical si a solicitat, printr-o interpelare parlamentara, lamuriri suplimentare ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, referitoare la impactul acestor masuri asupra imbunatatirii activitatii din domeniu. „Incepand cu data de…

- Teoretic, de la 1 martie, medicii și asistenții medicali primesc salarii marite intre 70% și 172% fața de luna ianuarie a acestui an, cand s-a acordat o majorare de 25% a salariului de baza, cu tot cu sporuri, potrivit oficialilor. Profesioniștii din Sanatate se pot declara mulțumiți, mai ales ca li…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a referit luni la protestele anuntate de sindicalistii din sanatate, nemultumiti de salarizarea personalului medical. "Noi am promis in campanie electorala sa marim salariile si pensiile le-am marit si le vom mari in continuare. Inteleg ca sunt suparari de ce nu mai…

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutând cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, în 20, 22, 27 si 29 martie, iar

- Greva spontana vineri, 9 martie, la Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației. Cadrele medicale care lucreaza la laborator considera ca sunt o categorie defavorizata intrucat nu beneficiaza de majorarile salariale din sistemul de sanatate și cer ca legea salarizarii…

- Marirea de salarii pe care au primit-o doar o parte a salariatilor din sistemul de Sanatate nemultumeste profund, astfel ca o parte dintre cei care nu vor beneficia de majorari protesteaza. Primii care isi exprima public nemultumirea sunt anagajtii de la Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin…

- In actuala lege a salarizarii, sporul ramane de doar 15 la suta si se va calcula pe salariul stipulat in legea veche. Aceasta anomalie trebuie corectata, ca procent, prin alinierea la prevederile Codului Muncii, iar ca valoare prin aplicarea procentului pe salariul actual.

- Doctorul Vasile Pop, director medical al Spitalului Judetean din Baia Mare, a fost numit manager interimar al unitatii medicale. Numirea lui vine dupa ce fostul manager, Sorina Pintea, a fost numit in functia de ministru a Sanatatii.

- Incepand cu data de 1 martie 2018, managementul interimar al Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare a fost preluat de doctorul Vasile Pop, directorul medical al unitatii spitalicesti, dupa ce fostul manager, ec. Sorina Pintea, actual ministru al Sanatatii, si-a suspendat contractul…

- Incepand de azi, salariile medicilor si asistentilor medicali din sistemul public de sanatate cresc direct la nivelul pe care Legea Salarizarii il prevede pentru anul 2022. Sunt majorari semnificative, intre 70 si 172%, ministrul Sanatatii Sorina Pintea anuntand ca unele salarii vor depasi chiar si…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca de la 1 martie toti medici si asistentele vor primi majorari salariale, salariile acestora fiind aferente grilei realizate pentru anul 2022, afirmand ca un medic primar care castiga un salariu de 4.000 de lei va primi 15.000 de lei, informeaza…

- Erorile in prescrierea tratamentelor nu fac rau doar pacientilor, ci sporesc si rezistenta la antibiotice, a avertizat vineri directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul World Patient Safety Summit, desfasurat la Londra.

- Parlamentarii USR continua seria scrisorilor deschise adresate premierului Viorica Dancila. Astazi, deputatul Tudor Pop, ii propune doamnei Dancila o lege simpla și buna care va spune stop fraudarilor masive din sistemul național al asigurarilor de sanatate.Scrisoarea vine ca o reacție la…

- Mamicile din Gorj se pregatesc sa iasa in strada. Acestea s-au mobilizat pe o rețea de socializare și intenționeaza sa organizeze o acțiune de protest, luni la ora 15.00 in fața Prefecturii din Targu-Jiu. Principala nemulțumire vizeaza sistemul medical din Gorj, un domeniu putred și vitregit de toți…

- Datele Institutului Național de Statistica arata faptul ca la nivelul județului Ialomița exista 42 mii de persoane care au locuri de munca. 10 mii dintre acestea sunt angajate in sistemul public, iar restul lucreaza in mediul privat. Printre cei mai mari angajatori din Ialomița se numara Spitalul Județean…

- Salarizarea din domeniul sanitar va ajunge pentru prima data aproape de nivelul inregistrat in Uniunea Europeana, astfel incat unele salarii vor depași 4 mii de euro dupa maririle de la 1 martie, a subliniat ministrul Sanatații, Sorina Pintea, in debutul unei conferințe de...

- Ministerul Sanatatii intentioneaza sa creeze o agentie care sa adune date din sistemul medical, a declarat marti secretarul de stat Corina Pop. Agentia va colecta, sub patronajul MS, toate datele care in prezent se afla la diversi colaboratori ai ministerului. ”Agentia de date inseamna sa aduni toate…

- Marturia cutremuratoare a jurnalistei Miriam Eugenia Soare care a detaliat chinul cumplit la care a supus-o sistemul de sanatate din Romania de cand a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer, arata, din nou, ca sistemul de sanatate romanesc nu e in sprijinul pacientului ci parca impotriva acestuia.

- Presedintele Casei Nationale de Sanatate (CNAS), Laurentiu Mihai, isi incheie, miercuri, mandatul si a prezentat un bilant in care vorbeste despre proiectul de Contract-Cadru pentru 2018 care ”va imbunatati semnificativ accesul asiguratilor la servicii si investigatii medicale si va reduce birocratia…

- Guvernul se angajeaza sa sustina o serie de investitii majore, precum constructia a 8 spitale regionale si a unui spital republican la Bucuresti, modernizarea majoritatii spitalelor judetene si a ambulatoriilor de specialitate si a unitatilor de primiri-urgenta, dotarea fiecarei comune cu ambulante…

- Vlad Voiculescu a realizat un scurt bilanț al mandatului pe care Florian Bodog l-a avut la conducerea ministerului Sanatații. Voiculescu spune ca tot ce a lasat in urma ministrul de la PSD este un sistem puternic politizat in care profesionalismul și demnitatea nu mai conteaza. Vlad Voiculescu, intr-o…

- SCHIMBARI… Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anuntat saptamana aceasta schimbarile ce vor fi aduse in contractul-cadru, ce vor oferi un acces mai rapid pacientilor la medicamente si ingrijiri medicale. Printre cele mai importante schimbari se regasesc urmatoarele: pacientii vor putea cumpara…

- Un nou contract cadru care va reglementa condițiile in care se va acorda asisteța medicala in Romania, dar și medicamentele și dispozitivele medicale, a fost publicat, marți de Casa de Asigurari de Sanatate (CNAS)

- S-a așternut praful pe dosarele controversate inregistrate pe rolul Parchetelor din Ialomița. Anchete precum cea a angajarilor ilegale efectuate la Spitalul Județean de Urgența Slobozia, abuzurile și falsurile comise de Alexandru Stoica, fostul edil al Sloboziei sau scandalosul caz al femeilor din Valea…

- Scad salariile in sistemul de sanatate - dovada proastei guvernari a Coalitiei PSD - ALDE, a mentionat deputatul PNL de Teleorman Mara Daniela Calista, intr-o declaratie de presa remisa miercuri, in care da ca exemplu Spitalul TBC din Rosiorii de Vede. ''Balbaiala guvernantilor…

- Sistemul, unul foarte recent, pus in functiune la 1 ianuarie pentru a digitaliza eliberarea si prelucrarea prescriptiilor medicale, a trebuit sa fie oprit, ceea ce a impus o revenire provizorie la traditionalele documente pe hartie.Atacul, care pare sa fi plecat din circa 20 de tari, atat…

- Caz șocant la Slobozia. O tanara de 29 de ani a nascut, prematur, o fetița de 1700 de grame, dupa ce a fugit din Spitalul Județean de Urgența Slobozia. Mai mult, mama a fost transferata la Spitalul de Boli Infecțioase «Matei Balș» din București, fiind diagnosticata cu rujeola. Copila se afla sub supraveghere…

- Medicii din Romania viseaza in acest an la dublarea sau chiar triplarea salariilor, așa cum le-a fost promis. Din pacate, chiar daca acest lucru se va intampla – deși efortul bugetar este imens –, sistemul medical romanesc nu se va vindeca.

- Mai multe propuneri ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au fost prezentate ministrului Sanatatii, cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul prescriptor, iar responsabilitatea retetei cu medicamente compensate va fi a medicului specialist. „Este in…

- Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat miercuri ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de solutionare a unor probleme semnalate de furnizorii de servicii medicale si de pacienti, in scopul debirocratizarii si optimizarii activitatii in sistemul asigurarilor…

- Marți, 9 ianuarie, Mihai Tudose a participat impreuna cu ministrul Sanatații, Florian Bodog la ceremonia de semnare a contractelor pentru achiziția a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 aparate de Rezonanța Magnetica (RMN) și 21 de sisteme informatice PACS.

- VESTI BUNE… Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui va primi echipamente medicale in valoare de aproximativ un milion de euro. Este vorba despre un aparat de Rezonanta Magnetica Nucleara (RMN) si un Computer Tomograf, ambele de ultima generatie. Contractul a fost semnat, ieri, de ministrul Sanatatii si…

- Dan Manu a anuntat prin intermediul unei postari pe pagina personala de Facebook, ca la spitalele din Arges o sa soseasca aparatura de ultimul tip. Astfel, la Spitalul de Pediatrei va sosi un computer tomograf, iar un aparat RMN va fi la Spitalul Judetean de Urgenta din Pitesti. Conform lui Dan Manu,…

- Echipa guvernamentala Mihai Tudose – Marcel Ciolacu funcționeaza ceas, iar asta se vede de aproape un an de zile și la Buzau. Cei doi au promis ca vor face din Sanatate un domeniu prioritar, iar ultimele masuri par sa confirme [...] citește mai mult Post-ul Ciolacu, reușita majora pentru sistemul de…

- Tulburarile psihice generate de dependenta de jocuri video ("Gaming disorder") vor fi incluse in curand de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe lista afectiunilor mintale, a anuntat vineri, la Geneva, un purtator de cuvant al acestei organizatii din cadrul ONU, informeaza AFP. Riscurile…

- La solicitarea ministrului Sanatații, Directiile de sanatate publica vor controla, incepand de joi, toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate, in contextul in care in unele localitati au fost postate, la sfarsitul anului trecut, panouri publicitare impotriva…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca perioada semnare a actelor aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, documentele fiind semnate de peste 75% din medicii de familie. "Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale…

- Protestul medicilor de familie: Sunt medici carora le e frica. Li s-a spus ca raman fara contract O parte dintre medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de birocratia din sistemul de sanatate, refuzand sa acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii…